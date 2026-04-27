Mới đây, một vụ việc xảy ra bất ngờ tại Thái Lan đã khiến cho nhiều người vô cùng sợ hãi khi 4 người bỗng dưng mất mạng oan uổng.

4 người dân tử vong thương tâm khi xuống giếng làng dọn dẹp

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc mới xảy ra vào hôm Chủ nhật 26/4 vừa qua tại một ngôi làng ở tỉnh Phang Nga của Thái Lan. Vì đây là ngày nghỉ nên người dân đã tập hợp nhau lại để cùng dọn dẹp ở một cái giếng cũ đã không còn được sử dụng. Tuy nhiên, ngay trong quá trình này, 4 người dân đã bất ngờ bất tỉnh và sau đó tử vong thương tâm. Các nhà chức trách nghi ngờ nguyên nhân tử vong là do các nạn nhân hít phải khí độc hoặc thiếu oxy.

Các quan chức Phòng chống và Giảm nhẹ Thảm họa Phang Nga đã nhận được thông báo lúc 11 giờ 30 phút sáng cùng ngày sau khi lực lượng cứu hộ báo cáo nhiều người chết bên trong một giếng tại một đồn điền cọ dầu ở xã Khura, huyện Khura Buri.

Kiểm tra ban đầu cho thấy giếng sâu khoảng 6 mét, và lực lượng cứu hộ không thể ngay lập tức vớt thi thể lên do không gian chật hẹp và nồng độ oxy thấp.

Các đội cứu hộ chuyên nghiệp sau đó đã được huy động trước khi cả bốn thi thể được tìm thấy với sự hỗ trợ từ các tổ chức cứu hộ. Những người thiệt mạng được cho là đều là cư dân của khu vực. Họ được xác định là Suthon, 42 tuổi; Suthat, 34 tuổi; Theeradon, 30 tuổi; và Wahab, 51 tuổi.

Nguyên nhân gây tử vong hiện vẫn đang được chính quyền điều tra.

Người dân địa phương cho biết hai người đàn ông đầu tiên xuống giếng để dọn dẹp cái giếng cũ rồi đột nhiên bất tỉnh và bị đuối nước. Hai người đàn ông khác sau đó xuống giúp nhưng cũng bất tỉnh và tử vong ngay sau đó. Người thứ 5 dùng dây thừng để xuống giếng kiểm tra nhưng đã ra hiệu xin kéo lên sau khi cảm thấy không khỏe. Người thứ 6, một nhân viên cứu hộ, cũng xuống giếng với ý định tương tự và đã được kéo lên kịp thời nên may mắn không sao.

Báo DailyNews đưa tin rằng các nhà chức trách nghi ngờ nguyên nhân tử vong có thể là do thiếu oxy hoặc khí độc tích tụ bên trong giếng trong nhiều năm, bao gồm cả khí hydro sunfua.

Các quan chức tỉnh Phang Nga đã ngay lập tức cảnh báo người dân không nên vào những không gian kín mà không có thiết bị bảo hộ thích hợp, vì thiếu oxy hoặc khí độc có thể gây tử vong. Một cuộc điều tra chi tiết sẽ được tiến hành để xác định nguyên nhân tử vong.

Lưu ý để tránh bị ngộ độc

Trong khi vụ việc thương tâm ở Thái Lan vẫn còn đang được điều tra nguyên nhân chính xác, thì để tránh xảy ra trường hợp thương tâm như trên, người dân cần hết sức lưu ý và tuân theo những hướng dẫn an toàn dưới đây. (Nguồn: Cổng Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh)

- Tuyệt đối không đốt than, củi, cồn, hay chạy máy phát điện, ô tô/xe máy trong không gian kín: Việc đốt cháy trong phòng kín sinh ra khí Carbon monoxide (CO) - một loại khí không màu, không mùi, gây ngạt và tử vong cực nhanh.

- Thông thoáng không gian kín trước khi vào: Trước khi xuống hầm, bể chứa, ống cống, hố gas, cần mở thông thoáng, quạt gió ít nhất 30 phút để các loại khí độc (H2S, CH4, CO2) thoát ra ngoài.

- Sử dụng thiết bị đo khí hoặc trang bị mặt nạ chuyên dụng: Tại các nơi nguy cơ cao, hãy trang bị máy đo nồng độ khí độc. Nếu bắt buộc phải vào, tuyệt đối không vào tay không mà phải sử dụng mặt nạ phòng độc hoặc bình thở oxy.

- Tuyệt đối không lao vào cứu người ngất trong không gian kín mà không có đồ bảo hộ: Rất nhiều trường hợp tử vong hàng loạt do người sau lao vào cứu người trước mà không có thiết bị bảo hộ, dẫn đến cả hai cùng bị ngạt khí độc.

- Di chuyển ngay lập tức khi thấy các triệu chứng bất thường: Nếu có dấu hiệu chóng mặt, đau đầu, tức ngực, buồn nôn, ngột ngạt, hãy rời khỏi khu vực đó ngay lập tức và đi ra nơi thoáng khí.

(Theo The Thaiger)