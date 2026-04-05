Một vụ tai nạn giao thông đêm khuya đã khiến 9 thành viên trong cùng một gia đình, bao gồm 6 trẻ em, thiệt mạng sau khi chiếc xe của họ lao xuống giếng đầy nước ở quận Nashik, Maharashtra, Ấn Độ.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h30 đêm ngày 3/4 tại huyện Dindori, cách Nashik khoảng 40 km, khi gia đình đang trên đường về nhà sau khi tham dự một buổi lễ thường niên.

Theo các quan chức địa phương, gia đình đến từ làng Indore đã tham dự một sự kiện xã hội tại một hội trường ở Shivajinagar. Sau buổi lễ, Sunil Dattatreya Dargode đang lái xe đưa gia đình về nhà thì bị mất lái.

Chiếc xe lao ra khỏi đường và rơi xuống một cái giếng đầy nước gần đó, khiến cơ hội thoát thân gần như bằng không.

Chiếc xe ô tô mất lái lao xuống giếng.

Các đội cứu hộ đã nhanh chóng đến hiện trường ngay sau khi vụ việc xảy ra. Cảnh sát, chính quyền địa phương, lực lượng cứu hỏa, các đội quản lý thảm họa và sau đó là Lực lượng Ứng phó Thảm họa Quốc gia (NDRF) đã tham gia vào công tác cứu hộ.

Tuy nhiên, giếng đã ngập hoàn toàn nước khiến việc giải cứu gặp khó khăn. Phải mất nhiều giờ chiếc xe mới được kéo ra khỏi giếng bằng cần cẩu.

9 thi thể đã được tìm thấy trong chiếc xe, trong khi một chiến dịch tìm kiếm riêng biệt được triển khai để tìm kiếm bé gái văng ra ngoài và chìm xuống giếng.

Những người tử vong trong vụ tai nạn bao gồm Sunil Dattatreya Dargode (34 tuổi), vợ anh là Reshma (30 tuổi), con gái của họ là Rakhi alias Gunvanti (10 tuổi) và các cháu gái Madhuri (13 tuổi), Shravani (11 tuổi).

Trong số những người tử vong còn có Asha Anil Dargode (32 tuổi), con trai Shreyash (11 tuổi), con gái Srishti (14 tuổi) và cháu gái Samruddhi (7 tuổi). Tất cả các nạn nhân đều thuộc cùng một gia đình.

Cảnh sát Dindori đã lập hồ sơ vụ án và tiến hành điều tra vụ tai nạn.

Những dấu hiệu ban đầu cho thấy người lái xe đã mất kiểm soát, tuy nhiên, vẫn đang chờ thêm thông tin chi tiết.