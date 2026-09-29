Xúc động hàng trăm người sẵn sàng hiến máu cứu bé lớp 3 bị cổng làng đè đứt rời bàn tay

Liên quan đến vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3, Giám đốc Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An chia sẻ với Vietnamnet, bé T. bị thiếu máu, bệnh viện đã liên hệ Trung tâm Huyết học để được cung cấp máu. Trường hợp nguồn máu không đủ, bệnh viện sẽ huy động cán bộ, đoàn viên thanh niên hỗ trợ bệnh nhân.

Các bác sĩ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An tham gia hiến máu cứu cháu bé. (Ảnh: BV)

Mới đây, báo Hà Tĩnh thông tin thêm, trước tình trạng nguồn máu dự trữ tại bệnh viện hạn chế, gia đình cháu T. đã kêu gọi hiến máu qua các kênh mạng xã hội. Thông tin nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trong các nhóm cộng đồng của người dân Hà Tĩnh và cả Nghệ An. Bước đầu ghi nhận có hàng trăm người có cùng nhóm máu B với cháu đã bày tỏ sẵn sàng đến bệnh viện hiến máu khi cần.

Theo chia sẻ của người nhà, đến ngày 29/9, cháu T. đã được truyền đủ lượng máu cần thiết. Tuy nhiên, theo trao đổi của các bác sĩ, trong những ngày tới cháu vẫn có thể cần tiếp tục được truyền máu.

Không chỉ đăng ký hiến máu, nhiều người dân ở quê nhà Hương Khê và các xã lân cận còn tìm cách hỗ trợ việc đi lại cho những người muốn đến bệnh viện. Đơn cử như Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phú Thành Travel (xã Hương Khê) đang sẵn sàng phương tiện taxi để đưa, đón miễn phí người hiến máu từ xã Hương Khê và các địa bàn lân cận đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An.

Anh Nguyễn Tiến Vũ (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phú Thành Travel) chia sẻ với báo Hà Tĩnh: "Hiện nay, chúng tôi đã liên hệ với gia đình cháu T. và một số người dân đăng ký hiến máu. Khi có thông tin cháu cần truyền máu, chúng tôi sẽ lập tức lên đường đưa bà con ra Nghệ An".

Thông tin kêu gọi hiến máu tiếp tục được người dân chia sẻ để sẵn sàng nguồn máu hỗ trợ cháu T. trong những ngày điều trị tiếp theo.

Trước đó, khoảng 14h ngày 28/9, một xe cẩu lưu thông qua thôn Hương Phong, xã Hương Khê thì xảy ra va chạm khiến cổng làng bằng bê tông đổ sập. Đúng lúc này, một phụ nữ chở bé T. bằng xe máy đi qua, khiến em bị cổng đổ đè trúng dẫn đến đứt lìa bàn tay. Các bác sĩ đã tiến hành nối tạm bàn tay vào chân để duy trì sự sống, ổn định tuần hoàn. Khi tay ổn định, các bác sĩ sẽ tiếp tục phẫu thuật, chuyển bàn tay từ cẳng chân lên để nối trở lại.