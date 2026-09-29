Giành lại sự sống cho mẹ và bé trong ca vỡ tử cung, bàng quang nguy kịch

Ảnh: Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai

Vỡ tử cung là một tai biến sản khoa nghiêm trọng, có thể gây xuất huyết trong ổ bụng và đe dọa tính mạng cả mẹ và thai nhi nếu không được xử trí khẩn cấp.

Một sản phụ mang thai lần 3, thai 41 tuần 1 ngày, đang chuyển dạ giai đoạn II được chuyển cấp cứu đến Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai với tình trạng choáng, dấu hiệu mất máu nặng và không nghe được tim thai.

Ekip Sản khoa nhanh chóng đánh giá tuần hoàn, siêu âm cấp cứu tại giường. Kết quả xác định vỡ tử cung kèm thai suy cấp. Sản phụ được chuyển ngay lên phòng mổ, đồng thời hồi sức tích cực.

Trong phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận vỡ tử cung phức tạp kèm vỡ bàng quang và choáng mất máu. Trước tình trạng chảy máu nặng, ekip hội chẩn khẩn cấp và quyết định cắt tử cung để kiểm soát xuất huyết.

Bé trai nặng 3,8 kg được đưa ra khỏi bụng mẹ trong tình trạng nguy kịch và được ekip Nhi - Sơ sinh hồi sức ngay. Đồng thời, ekip Ngoại khoa tiến hành khâu phục hồi tổn thương bàng quang cho người mẹ.

Sau cấp cứu và hồi sức tích cực, tình trạng của cả mẹ và bé dần ổn định. Người mẹ đã thoát sốc và tiếp tục được theo dõi, điều trị; em bé vượt qua tình trạng nguy kịch.

Vỡ tử cung có thể khiến thai nhi thiếu oxy cấp, đồng thời gây chảy máu trong ổ bụng ở người mẹ. Nguy cơ tăng ở một số trường hợp có sẹo mổ tử cung, chuyển dạ kéo dài hoặc bất thường khác, do đó thai phụ cần được theo dõi và xử trí chuyển dạ tại cơ sở y tế phù hợp.

Khi có đau bụng dữ dội bất thường, cơn co thay đổi đột ngột, ra máu âm đạo, choáng hoặc các dấu hiệu bất thường trong chuyển dạ, sản phụ cần được đánh giá y tế khẩn cấp.