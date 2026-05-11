Fanpage aFamily

Xuất hiện vòi rồng gần đảo Hòn Khoai ở Cà Mau

Tân Lộc,
Chia sẻ

Một vòi rồng lớn xuất hiện gần đảo Hòn Khoai, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau được người dân ghi lại bằng điện thoại. Hình ảnh cột xoáy hình phễu cuộn nước từ mặt biển lên cao hàng trăm mét nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Xuất hiện vòi rồng gần đảo Hòn Khoai ở Cà Mau

Tối 10/5, lãnh đạo UBND xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau xác nhận trên địa bàn vừa xuất hiện hiện tượng vòi rồng tại khu vực gần đảo Hòn Khoai. Vụ việc không gây thiệt hại về người và tài sản.

Trước đó, tài khoản Facebook tên B.P.P. đăng tải đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh vòi rồng xuất hiện trên biển khu vực gần đảo Hòn Khoai. Theo hình ảnh trong clip, một cột xoáy hình phễu lớn hình thành ngoài khơi, cuộn nước từ mặt biển lên cao hàng trăm mét.

Vòi rồng Cà Mau xuất hiện gần đảo Hòn Khoai gây chú ý cộng đồng mạng - Ảnh 1.

Hình ảnh vòi rồng xuất hiện trên biển khu vực gần đảo Hòn Khoai.

Thời điểm xảy ra vụ việc, người dân đang hoạt động trên phương tiện gần khu vực đảo Hòn Khoai đã dùng điện thoại ghi lại hình ảnh. Sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip nhanh chóng thu hút nhiều lượt xem và chia sẻ. Hiện tượng vòi rồng xuất hiện trong thời gian ngắn và không ảnh hưởng đến hoạt động của người dân trên biển.

Theo Tiền Phong Copy link 05/10/2026 20:54 (GMT +7)
Link bài gốc Lấy link https://tienphong.vn/xuat-hien-voi-rong-gan-dao-hon-khoai-o-ca-mau-post1842197.tpo
Động đất mạnh 4 độ ở Sơn La khiến nhà cửa rung lắc, người dân chạy ra khỏi nhà sau tiếng động lớn
Chia sẻ