Xuất hiện vòi rồng gần đảo Hòn Khoai ở Cà Mau

Tối 10/5, lãnh đạo UBND xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau xác nhận trên địa bàn vừa xuất hiện hiện tượng vòi rồng tại khu vực gần đảo Hòn Khoai. Vụ việc không gây thiệt hại về người và tài sản.

Trước đó, tài khoản Facebook tên B.P.P. đăng tải đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh vòi rồng xuất hiện trên biển khu vực gần đảo Hòn Khoai. Theo hình ảnh trong clip, một cột xoáy hình phễu lớn hình thành ngoài khơi, cuộn nước từ mặt biển lên cao hàng trăm mét.

Hình ảnh vòi rồng xuất hiện trên biển khu vực gần đảo Hòn Khoai.

Thời điểm xảy ra vụ việc, người dân đang hoạt động trên phương tiện gần khu vực đảo Hòn Khoai đã dùng điện thoại ghi lại hình ảnh. Sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip nhanh chóng thu hút nhiều lượt xem và chia sẻ. Hiện tượng vòi rồng xuất hiện trong thời gian ngắn và không ảnh hưởng đến hoạt động của người dân trên biển.