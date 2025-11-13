Hình ảnh vòi rồng do người dân đăng tải trên mạng xã hội.

Theo quan sát, vòi rồng với xoáy nước khá lớn xuất hiện khoảng 14h, cách bờ ở xã Cái Đôi Vàm khoảng vài km. Nhiều người từ đất liền nhìn thấy và ghi lại hình ảnh vòi rồng rồi đăng tải trên mạng xã hội.

Một số hộ dân sống tại cửa biển Cái Đôi Vàm cho hay, đây là lần đầu tiên họ tận mắt thấy vòi rồng hút nước. Thời điểm xuất hiện vòi rồng, trời có nhiều mây đen nhưng không có mưa.

Cận cảnh vòi rồng.

Theo chính quyền địa phương, vòi rồng xuất hiện ngoài khơi, kéo dài khoảng 10 phút rồi tan. Hiện chưa ghi nhận thiệt hại do sự xuất hiện của hiện tượng này.

Hiện chưa ghi nhận thiệt hại do vòi rồng xuất hiện tại vùng biển Cà Mau.

Vòi rồng là hiện tượng gió xoáy mạnh trong phạm vi hẹp, hút không khí từ mặt nước lên đám mây vũ tích, tạo thành hình phễu di chuyển. Chúng thường hình thành từ mây giông tích điện, có thể xoáy đường kính 10-16km và di chuyển hàng trăm km. Quá trình di chuyển, vòi rồng có thể cuốn theo và phá hủy nhiều vật thể.