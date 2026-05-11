Khoảng gần 20h tối ngày 10/5, người dân tại một số địa phương tại tỉnh Sơn La xảy ra rung lắc nghi là động đất gây xôn xao. Trên mạng xã hội Facebook, nhiều tài khoản chia sẻ hình ảnh camera ghi lại khoảnh khắc xảy ra động đất, rung lắc.

Theo hình ảnh và âm thanh ghi lại cho thấy động đất gây rung lắc khá mạnh kèm theo tiếng động lớn trong khoảng 2-3 giây. Theo ghi nhận từ người dân địa phương, thời điểm xảy ra động đất xuất hiện tiếng động lớn kèm rung lắc mạnh khiến cửa kính, đồ đạc trong nhà rung lên. Một số người hoảng hốt chạy ra ngoài vì lo ngại dư chấn tiếp tục xảy ra.

Chia sẻ trên báo Tuổi trẻ, anh Long (ngụ Sơn La) nói và cho biết có nhà dân bị nứt tường do động đất. "Động đất gây ra tiếng nổ lớn như bom, tôi đang xem điện thoại mà giật cả mình phải chạy ra ngoài nhà",

"Tôi nghe tiếng ầm ầm hướng từ trên đồi di chuyển xuống phía dưới sông, sau đó nghe tiếng rắc. Chắc do rung lắc mạnh nên ảnh hưởng đến khung cửa", chị Vũ (cùng ở Sơn La) chia sẻ với nguồn trên.

Theo thông tin từ Viện Vật lý địa cầu, trên địa bàn xã Mường Hung (tỉnh Sơn La) vừa xảy ra một trận động đất. Trận động đất xảy ra lúc 19h52 ngày 10/5, mạnh 4,0 độ, độ sâu chấn tâm khoảng 10,2km. Bước đầu trận động đất không gây rủi ro thiên tai (cấp 0).

Viện Vật lý địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi các diễn biến khác của trận động đất.