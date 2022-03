Xuất hiện trai đẹp át vía cặp nam chính A Business Proposal: Nhan sắc đúng chuẩn nam thần, hóa ra là idol đình đám

Chuyển thể từ webtoon cùng tên A Business Proposal (Hẹn Hò Chốn Công Sở) đang đại thắng khi ngày càng cho thấy sức hút lớn trên khắp các nền tảng MXH, tỉ suất lượt xem tăng cao qua từng tập. Bên cạnh dàn diễn viên chính gồm hai nam thần hoàn hảo từ body đến gương mặt là Ahn Hyo Seop và Kim Min Kyu thì em trai nữ chính - Shin Ha Min (do Choi Byung Chan thủ vai) cũng gây sốt không kém.

Thậm chí, anh chàng được nhiều netizen nhận xét vẻ điển trai không hề thua kém hai nam chính.

Bình luận của netizen: - Người ta cũng là idol chứ bộ - Ổng đẹp mà cute lắm luôn. - Em bà Hari đẹp trai từ đầu phim đến giờ mà. Có ai như mình không, chứ mình thấy bạn này còn đẹp hơn Min Kyu ý chứ. - Bạn này cũng tham gia show Produce X 101 đấy. - Chuẩn, đẹp trai lắm luôn. - Visual đậm chất thanh xuân, thơ ngây muốn xỉu. Nguồn: Mọt phim Hàn Quốc

Trong phim, Choi Byung Chan vào vai Shin Ha Min - em trai ruột của Ha Ri. Tuy chỉ xuất hiện trong một vài phân cảnh và có một số lời thoại, tuy nhiên gương mặt đúng chuẩn nam thần, nhỏ nhắn với làn da trắng mịn cùng hai má lúm đồng tiền của anh chàng lại khiến khán giả rung rinh không kém. Bên cạnh đó, nét diễn xuất tự nhiên, vừa ngây thơ lại dễ thương của anh chàng được đánh giá là rất phù hợp để vào vai em trai trong một gia đình.

Nói riêng về Choi Byung Chan, anh chàng sinh năm 1997 này vốn là cái tên không hề xa lạ trong giới idol Hàn Quốc khi từng xuất hiện với vai trò thực tập sinh trong Produce X 101 2019. Anh trở thành một trong những thực tập sinh nổi tiếng nhất thời điểm bấy giờ nhờ tài năng, tính cách cùng vẻ ngoài điển trai. Nhưng đáng tiếc là giữa lúc tên tuổi đang lên, Choi Byung Chan đột ngột rút khỏi chương trình với lý do cơn đau ngày càng tăng do chứng viêm gân Achilles mãn tính. Trước đó, Choi Byung Chan debut vào năm 2016 với tư cách là thành viên của nhóm nhạc nam VICTON của IST Entertainment.

Về sự nghiệp diễn xuất, vào năm 2015, Choi Byung Chan lần đầu lấn sân phim truyền hình với trò khách mời trong Sassy Go Go. Sau đó 5 năm, anh chàng mới chính thức khi nhận vai chính đầu tay trong dự án Live On - vào vai Kim Yoo Shin. Tuy nhiên dự án học đường này lại không nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả, biểu hiện là rating thấp nhất lịch sử JTBC, diễn xuất của dàn cast hầu hết bị chê đơ cứng, một màu, có sắc mà chẳng có hương. Sau đó, sang năm 2021, Choi Byung Chan gây chú ý với vai nam phụ hộ vệ Kim Ga On - trong phim cổ trang Luyến Mộ, tuy chỉ xuất hiện vài phân cảnh nhưng nam diễn viên cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực của khán giả.

Sở hữu vẻ ngoài điển trai nam idol, còn gây thương nhớ nhờ nét dễ thương, ngọt ngào vừa hao hao nhiều nam thần Kbiz của mình. Nhiều người nhận xét Choi Byung Chan có nét hao hao nam diễn diễn Park Bo Gum và Lee Jong Suk, bên ngoài thì khiến người ta thấy có sự kết hợp giữa nét đẹp của Cha Eun Woo, Baek Hyun (EXO),...

Dự là với tài năng, ngoại hình như hiện tại anh chàng sẽ còn tiến xa hơn nữa trên con đường sự nghiệp diễn xuất.

A Business Proposal lên sóng thứ Hai, thứ Ba hằng tuần trên SBS.



Nguồn: Tổng hợp