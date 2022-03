Hẹn hò chốn công sở: Kim Se Jeong để mặt mộc, ăn mặc tuềnh toàng khác xa phim

Thời điểm hiện tại, bộ phim Hẹn hò chốn công sở do Kim Se Jeong - Ahn Hyo Seop đóng chính đang chiếm được rất nhiều cảm tình từ các khán giả. Với những người yêu thích bộ phim, ấn tượng chung đối với nữ chính Kim Se Jeong đương nhiên là xinh đẹp, diễn xuất tốt. Tìm hiểu thêm về nữ diễn viên sinh năm 1996, bạn sẽ thấy cô nàng còn có nhiều tài năng khác như ca hát, bắn cung,... Tuy nhiên riêng ở khoản nấu ăn, Se Jeong lại không được mẹ mình tin tưởng.

Mẹ Se Jeong không tin tưởng con gái lắm dù nhiệm vụ chỉ là cắt cá.

Khi tham gia ghi hình cho chương trình On and off, có một cảnh quay Se Jeong cùng mẹ vào bếp. Ở công đoạn cắt cá minh thái khô, vì không yên tâm với cô con gái rượu nên mẹ của Se Jeong đã phải làm mẫu. Dưới đây là cuộc trò chuyện giữa hai người.

Se Jeong: "Gì vậy, mẹ bảo con cắt cá mà?"

Mẹ: "Tại tay chân con vụng về quá nên mẹ đang làm mẫu đó."

Se Jeong: "Con còn chưa cắt cái nào mà?"

Kim Se Jeong vào bếp nấu ăn cùng mẹ

Cô nàng Kim Se Jeong đã bỏ cả nửa rổ khi nhặt giá đỗ.

Đến đoạn rửa giá đỗ, một lần nữa cuộc nói chuyện của Se Jeong và mẹ lại khiến người xem phải bật cười.

Mẹ: "Con chưa tách vỏ giá này, phải nhặt từng cái ra mới được."

Se Jeong: "Trời ơi, ăn đại cũng có sao đâu mà!"

Mẹ: "Nấu ăn là cả một nghệ thuật, con thì biết gì chứ? Con chỉ biết diễn với hát thôi. Phải nhặt như thế này này."

Se Jeong: "Con không nghĩ mình có thể tách vỏ hết chỗ giá đỗ còn lại đâu mẹ ơi."

Mẹ: "Tránh ra để mẹ làm, bỏ hết cả nửa rổ giá rồi đây này."

Xem đoạn clip này của Kim Se Jeong, fan cũng thích thú khi thấy hình ảnh đời thường chân thực của nữ diễn viên. Không son phấn, makeup, người đẹp Hẹn hò chốn công sở cũng như bao cô con gái khác, mặc đồ ở nhà, tóc tai có phần luộm thuộm vào bếp nấu ăn. Cảnh cả nhà Kim Se Jeong quây quần cùng ăn cơm cũng đem lại cảm giác ấm cúng cho người xem.

Kim Se Jeong sở hữu làn da đẹp mịn màng.

Một vài tấm hình cho thấy nhan sắc ngọt ngào của Kim Se Jeong.

Dù là một chuyên gia thực phẩm trong phim nhưng ngoài đời, dường như Kim Se Jeong chỉ là một "tay mơ" ở khoản nấu bếp. Dẫu vậy, tin chắc điều này sẽ không làm giảm tình cảm của khán giả đối với cô nàng nói riêng và bộ phim Hẹn hò chốn công sở nói chung. Hiện tại, bộ phim vẫn được phát sóng đều đặn vào buổi thứ Hai, thứ Ba hàng tuần trên Netflix.

https://afamily.vn/hen-ho-chon-cong-so-kim-se-jeong-de-mat-moc-an-mac-tuenh-toang-khac-xa-phim-20220321135225985.chn