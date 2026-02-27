Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới, người mua vàng đặc biệt chú ý

Công an Đà Nẵng vừa ra cảnh báo, gần đây, nhu cầu mua vàng của người dân tăng cao, nhiều người lựa chọn hình thức đặt hàng trực tuyến để tránh xếp hàng chờ đợi. Lợi dụng tâm lý này, các đối tượng lừa đảo đã triển khai thủ đoạn giả mạo tiệm vàng uy tín, khiến không ít nạn nhân mất tiền mà không nhận được vàng.

Các đối tượng tạo lập fanpage và website có giao diện giống hệt cửa hàng thật, sử dụng logo, hình ảnh cửa tiệm, thậm chí chạy quảng cáo rầm rộ để thu hút người mua. Chúng đưa ra các chương trình “đặt cọc giữ giá”, “giữ chỗ trước, nhận vàng sau” nhằm tạo sự tin tưởng.

Kịch bản lừa đảo thường diễn ra theo các bước:

Chỉ trong vài phút mất cảnh giác, nhiều người đã bị chiếm đoạt số tiền tích góp lớn từ thủ đoạn lừa đảo trên.

Ngoài ra, các fanpage giả mạo thường được đầu tư kỹ lưỡng với đầy đủ hình ảnh cửa hàng thật, bình luận giả mạo khách mua đông, thậm chí cung cấp mã QR thanh toán nhằm tạo cảm giác uy tín.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân: