Chuyện mẹ đơn thân nuôi con thành "nữ hoàng tuyết" nổi tiếng toàn cầu: Eileen Gu đã lớn lên như thế

Sau màn trình diễn cùng những tấm huy chương ấn tượng tại Thế vận hội Mùa đông 2026, Eileen Gu (Cốc Ái Lăng, SN 2003) nhanh chóng trở thành cái tên được quan tâm, tìm kiếm.

Không chỉ là một vận động viên tài năng, Eileen Gu còn là "con nhà người ta" khi sở hữu thành tích học tập ấn tượng, đạt mức điểm gần như tuyệt đối 1.580/1.600 trong kỳ thi SAT - tấm vé vàng đưa cô thẳng tiến vào Đại học Stanford, chuyên ngành Quan hệ quốc tế.

Eileen Gu trở thành VĐV trượt tuyết tự do giàu thành tích nhất lịch sử Olympic, với tổng 6 huy chương. Ảnh: Reuters.

Nếu Eileen Gu được ví như là một "thiên tài” toàn diện về cả học thức lẫn sự nghiệp thì mẹ của cô đóng vai trò vô quan trọng. Người được truyền thông đưa tin là không chỉ là người khuyến khích con gái mình tham gia môn thể thao này từ khi còn nhỏ.

Thông tin về quá trình nuôi dạy Eileen Gu đã lan rộng sau khi cô giành huy chương vàng, và mẹ cô, Gu Yan, đã đưa ra lời khuyên cho các bậc phụ huynh bằng cách nêu rõ các bước mà bà đã thực hiện với tư cách là một người mẹ đơn thân để giúp cô con gái đạt được mục tiêu của mình. Được biết, Eileen Gu có mẹ người Trung Quốc, bố là người Mỹ. Mẹ của cô li thân với chồng từ khi Gu còn nhỏ, một mình nuôi con.

Eileen Gu và mẹ. Ảnh: FGNV.

Theo tờ South China Morning Post đăng tải trong bài viết "Mẹ của ngôi sao trượt tuyết tự do Trung Quốc Eileen Gu đưa ra lời khuyên cho các bậc phụ huynh mong muốn nuôi dạy một nhà vô địch" bà Gu Yan hé lộ: “Khi còn nhỏ, tôi cho con bé ngủ tới 15 tiếng một ngày. Sau đó giảm xuống còn 13 tiếng khi con bé học tiểu học. Bây giờ con bé chỉ ngủ 10 tiếng một ngày. Ngủ không đủ giấc thì làm sao có năng lượng để chơi được?”.

Khi được hỏi về giáo dục, mẹ của Eileen nói rằng điều quan trọng là phải cho phép con tự do sáng tạo và khen ngợi nỗ lực của con; tránh tạo áp lực thành tích và giúp con hình thành động lực nội tại.

"Về giáo dục, tôi nhớ rằng giáo viên tiểu học của Eileen Gu đã từng nói với tôi hai điều. Một là không quá khắt khe làm hạn chế sự sáng tạo của con. Hai là tập trung khen sự cố gắng và quá trình học hỏi của trẻ, thay vì gắn cho con những lời khen kiểu 'thông minh bẩm sinh', để tránh tạo áp lực hay tâm lý tự mãn. Tôi chỉ tuân theo hai quy tắc này", mẹ Eileen Gu chia sẻ.

Ảnh: Sohu.

Ảnh: Getty

Mẹ là người đồng hành cùng Eileen trên hành trình theo đuổi sự nghiệp của cô. Ảnh:Xinhua

Minh chứng là Gu Yan từng lo ngại khi con gái muốn theo đuổi trượt tuyết chuyên nghiệp, bởi bà hiểu rõ những rủi ro của môn thể thao này nhờ kinh nghiệm từng là vận động viên trượt băng tốc độ cự ly ngắn và huấn luyện viên trượt tuyết trong thời gian học tại Đại học Bắc Kinh.

Tuy nhiên, khi nhận thấy niềm đam mê mãnh liệt của Eileen, Gu Yan đã đều đặn tự lái xe hơn bốn tiếng từ San Francisco đến Lake Tahoe để con gái được tập luyện. Những chuyến đi dài ấy không chỉ phục vụ mục tiêu thể thao, mà còn góp phần tạo nên mối gắn kết bền chặt giữa hai mẹ con.

Eileen Gu cũng nhiều lần bày tỏ sự trân trọng dành cho mẹ vì đã một mình nuôi dạy cô trưởng thành. Trong cuộc phỏng vấn với CCTV, nữ vận động viên chia sẻ: "Tôi biết mọi đứa trẻ đều nghĩ mẹ mình là người mẹ tốt nhất. Nhưng tôi thực sự nghĩ mẹ tôi là người mẹ tốt nhất, bởi vì bà ấy có thể làm được nhiều việc hơn những người mẹ khác, và bà ấy làm tất cả những điều đó một mình".

Gu Yan thường xuyên xuất hiện tại các giải đấu của con gái, ghi lại từng động tác thi đấu để hai mẹ con cùng xem lại và phân tích sau đó. Eileen Gu nhiều lần khẳng định cô "cực kỳ thân thiết" với mẹ: “Chúng tôi gần như là cùng một người. Khi tôi lớn lên, mối quan hệ giữa hai mẹ con giống như bạn bè. Mẹ hiểu rất rõ cách tôi suy nghĩ và luôn biết phải nói gì vào đúng thời điểm".

Một vài khoảnh khắc bên ngoài thể thao của hai mẹ con. Ảnh: Getty

Không chỉ là điểm tựa vững chắc phía sau con gái, Gu Yan còn sở hữu một sự nghiệp đáng nể, hình mẫu mà Eileen Gu hoàn toàn có thể nhìn vào và noi theo.

Theo thông tin trên tờ People, nữ vận động viên này tốt nghiệp cử nhân tại Đại học Bắc Kinh, lấy bằng thạc sĩ sinh học tại Đại học Úc và có bằng MBA của Đại học Stanford. Hiện tại, bà làm việc trong lĩnh vực tài chính, đồng thời từng là huấn luyện viên trượt tuyết bán thời gian tại khu nghỉ dưỡng Northstar, Lake Tahoe - nơi sau này trở thành “lò luyện” của Eileen Gu.

Bên cạnh mẹ, một nhân vật khác cũng có ảnh hưởng sâu sắc đến tính cách và con đường trưởng thành của Eileen Gu chính là bà ngoại. Đáng tiếc, trong thời gian Eileen Gu thi đấu tại Olympic Mùa đông 2026, bà ngoại của cô - Feng Guozhen đã qua đời ngày 22/2.

Tại buổi họp báo ở công viên tuyết Livigno, Eileen Gu không giấu được xúc động khi bật khóc, cho biết bà ngoại và mẹ là hai người có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc sống cũng như sự nghiệp của cô. Nữ vận động viên chia sẻ tên đầy đủ của mình là Eileen Feng Gu, trong đó tên đệm “Feng” được đặt theo tên bà ngoại.

"Bà là một phần rất lớn trong cuộc đời tôi khi tôi lớn lên, là người tôi vô cùng ngưỡng mộ. Bà là một chiến binh. Nhiều người chỉ lướt qua cuộc đời, nhưng bà giống như một con tàu hơi nước. Bà làm chủ cuộc sống, nắm chặt dây cương và biến nó thành điều bà mong muốn. Bà đã truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều", cô chia sẻ.

Gu biết trước khả năng bà có thể qua đời, bởi lần cuối cùng cô gặp bà trước khi lên đường dự Thế vận hội Milano-Cortina, bà đã lâm bệnh nặng. Vậy nên, ngôi sao 2K3 không hứa sẽ chiến thắng, mà hứa với bà về cách cô sẽ chiến đấu. Gu nói thêm: "Tôi không hứa với bà rằng tôi sẽ giành huy chương vàng, nhưng tôi hứa rằng tôi sẽ dũng cảm, như cách bà đã dũng cảm. Đó là lý do tôi luôn nói về việc tin vào bản thân, sẵn sàng chấp nhận rủi ro".

Eileen Gu cùng mẹ và bà ngoại. Ảnh: Sohu.

Theo Sohu, bà ngoại của Eileen Gu cũng là một nhân vật đặc biệt. Bà từng theo học Shanghai Jiao Tong University, chuyên ngành tự động hóa doanh nghiệp công nghiệp thuộc khoa kỹ thuật điện lực. Sau khi tốt nghiệp, bà công tác tại Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc, từng giữ vị trí kỹ sư cao cấp.

Eileen Gu bắt đầu sự nghiệp trượt tuyết từ khi mới 3 tuổi, bước vào thi đấu chuyên nghiệp ở độ tuổi thiếu niên và nhanh chóng trở thành hiện tượng của làng thể thao mùa đông. Cô ghi dấu ấn với huy chương vàng Olympic đầu tiên năm 2022, trước khi tiếp tục bứt phá tại Thế vận hội Mùa đông 2026 với bộ sưu tập huy chương ấn tượng. Năm 2026, với một huy chương vàng và hai huy chương bạc giành được tại Italy năm nay, Gu trở thành VĐV trượt tuyết tự do giàu thành tích nhất lịch sử Olympic, với tổng 6 huy chương.



