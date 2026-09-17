Xuất hiện phim Trung Quốc giống cả Squid Game và Alice In Borderland: Nữ chính đẹp điên người, "thần tiên tỷ tỷ mới" của showbiz

Tại đại hội chiêu thương mới đây, Youku đã nhá hàng trailer của hàng loạt bộ phim đáng chú ý dự kiến ra mắt trong năm 2027. Trong số đó, Hôm Nay Cũng Không Biến Thành Búp Bê đang là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm. Bộ phim quy tụ những gương mặt quen thuộc với khán giả yêu phim Trung Quốc như Trần Tĩnh Khả, Mã Bá Khiên và đặc biệt là Trần Đô Linh, mỹ nhân thường được truyền thông và người hâm mộ ưu ái gọi bằng danh xưng "thần tiên tỷ tỷ mới" của showbiz Hoa ngữ.

Hôm Nay Cũng Không Biến Thành Búp Bê được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, lấy bối cảnh hậu tận thế khi thế giới rơi vào thảm họa bí ẩn mang tên Thế Giới Búp Bê. Cuộc sống bình thường của con người hoàn toàn bị đảo lộn khi họ buộc phải tham gia vào những trò chơi sinh tồn khắc nghiệt. Muốn tiếp tục sống sót, người chơi phải tìm cách vượt qua từng thử thách. Những người chiến thắng có cơ hội bước tiếp, trong khi kẻ thất bại sẽ phải trả một cái giá đáng sợ, đó là cái chết. Bạch Ấu Vi, Thẩm Mặc đã cùng nhau lập ra một đội ngũ để giải cứu thế giới khỏi những con búp bê điên loạn.

Với nội dung mới lạ so với mặt bằng chung của dòng phim giải trí Trung Quốc hiện nay, Hôm Nay Cũng Không Biến Thành Búp Bê thực tế đã được chú ý ngay từ thời điểm khai máy. Sau khi trailer mới được công bố, khán giả đang để lại nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người nhận xét màu sắc và bầu không khí của tác phẩm khiến họ liên tưởng tới hai bom tấn sinh tồn nổi tiếng Squid Game và Alice in Borderland. Xét riêng về ý tưởng, đây thực sự giống như một làn gió mới khi đặt cạnh số lượng lớn phim ngôn tình cổ trang và hiện đại đang xuất hiện tràn ngập trên thị trường.

Đáng nói, Trần Đô Linh tiếp tục gây sốt trên MXH với tạo hình xinh đẹp như búp bê. Cô để tóc kiểu Nhật, trang điểm nhẹ nhàng thay vì "mặt hoa da phấn" như những bộ phim cổ trang thường thấy, càng làm tôn lên gương mặt nhỏ nhắn thanh tú, ngọt ngào như "thần tiên tỷ tỷ" của người đẹp.

Tuy nhiên, vấn đề khiến khán giả lo ngại lại nằm ở phần hình ảnh. Những không gian khác nhau, các trò chơi nguy hiểm và hàng loạt tình huống vượt khỏi đời thực đồng nghĩa kỹ xảo sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong việc tạo cảm giác nhập vai cho người xem. Thế nhưng qua những cảnh được hé lộ trong trailer, chất lượng kỹ xảo của phim bị nhận xét chưa thực sự đáp ứng kỳ vọng.

Dẫu vậy như đã đề cập, với nội dung mới mẻ và khác biệt rõ rệt so mặt bằng chung, Hôm Nay Cũng Không Biến Thành Búp Bê vẫn là một trong những tác phẩm đáng chú ý của Youku trong thời gian tới.

Poster các nhân vật trong Hôm Nay Cũng Không Biến Thành Búp Bê: