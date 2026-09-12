Phim Trung Quốc hay xuất sắc nhưng khán giả Việt muốn xem cũng khó: Kịch bản quá điên rồ, bẻ lái đỉnh thì thôi nhé

Trước khi chính thức đổ bộ rạp Việt, Bát Tiên! Truy Tìm Lưu Ly Đăng từng là một "quái vật phòng vé" quê nhà với doanh thu chạm mốc 1,7 tỷ NDT (tương đương khoảng 6.800 tỷ đồng) cùng hơn 44 triệu vé bán ra trong mùa hè. Siêu phẩm này đã xuất sắc trở thành bộ phim hoạt hình Trung Quốc ăn khách nhất năm 2026. Khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 11/09, phim nhanh chóng tạo nên một làn sóng thảo luận bùng nổ, khiến cả giới chuyên môn lẫn khán giả đại chúng đều phải khen nức nở.

Mượn tiền đề từ điển tích dân gian quen thuộc là Bát Tiên Quá Hải, Bát Tiên! Truy Tìm Lưu Ly Đăng mở ra một chốn Bồng Lai tráng lệ nhưng cũng đầy rẫy những âm mưu đen tối chốn Thiên Đình. Tuy nhiên, thay vì những vị thần tiên đầy quyền năng như trong tiềm thức của số đông, cốt truyện lại tập trung vào hành trình của 8 phàm nhân bình thường chẳng có thần thông cũng không mang pháp lực.

Vì mong muốn đổi đời, họ đã liều lĩnh lập mưu đột nhập chốn tiên cảnh để đánh cắp bảo vật Ngọc Hư Lưu Ly Đăng. Chính xuất thân vô danh ở "đáy xã hội" nhưng dám dùng trí tuệ người phàm để chống lại mệnh trời đã tạo nên một chuỗi drama vừa hài hước duyên dáng, vừa kịch tính đến nghẹt thở. Ngoài ra, phim còn có sự xuất hiện đầy thú vị của những nhân vật quen thuộc như Phúc Lộc Thọ, Dương Tiễn và Tôn Ngộ Không.

Ngay sau những suất chiếu đầu tiên, mạng xã hội đã nhanh chóng xuất hiện những bài review "đỉnh nóc kịch trần" từ những gương mặt có tiếng trong giới biên kịch và làm phim tại Việt Nam. Nhà văn Thảo Trang - tác giả đứng sau loạt tiểu thuyết kinh dị ăn khách như Tết ở làng Địa Ngục, Kẻ ăn hồn - đã không tiếc lời khen ngợi trên trang cá nhân: "XUẤT SẮC! XUẤT SẮC! XUẤT SẮC! Đối với mình, Bát Tiên xuất sắc hơn Na Tra từ kịch bản, cú twist, tới đồ họa. Phải xem! Nhất định phải xem!".

Trong khi đó, nữ diễn viên kiêm biên kịch Kim Đào (gương mặt quen thuộc đồng biên kịch cho web-drama triệu view Gia Đình Cục Súc) cũng phải thốt lên đầy phấn khích: "Phim Bát Tiên! Hay điên!!!... Kịch bản điên rồ, thông minh, đi xem mà miệng chữ O mắt chữ A liên tục... Vì không biết người ta làm như vậy bằng cách nào! Xem xong coi chừng bị THÍCH... ĐỈNH TỚI MỨC MUỐN XEM LẠI LẦN NỮA".

Bên cạnh đó, nhiều trang review phim cũng thừa nhận, điểm đắt giá nhất của bộ phim này chính là nghệ thuật bẻ lái đỉnh cao. Nhịp phim dồn dập khiến người xem không dám rời mắt khỏi màn hình hay bấm điện thoại dù chỉ 1 phút, vì chỉ cần lơ đãng là lập tức "ngơ ngác" trước liên hoàn twist của biên kịch.

Tuy nhiên, tại thị trường Việt Nam, khán giả muốn thưởng thức siêu phẩm này lại không dễ vì số lượng suất chiếu ít ỏi. Theo số liệu ghi nhận từ Box Office Việt Nam, phim chỉ có vỏn vẹn 256 suất chiếu trên toàn hệ thống. Đây là con số quá nhỏ so với những bộ phim khác đang chiếu cùng thời điểm, như Lên Hương có 3.302 suất chiếu, Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu có 868 suất chiếu, thậm chí phim ngoại như Hope cũng có 393 suất chiếu mỗi ngày.

Thế nên muốn mua vé, thậm chí là để có được giờ chiếu đẹp, khán giả cũng phải cạnh tranh ít nhiều. Nhìn chung, Bát Tiên! Truy Tìm Lưu Ly Đăng là một trải nghiệm điện ảnh xứng tầm đỉnh cao từ đồ họa cho đến tư duy kịch bản, xứng đáng để bỏ thời gian thưởng thức.