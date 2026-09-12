Phim Trung Quốc tưởng xịt te tua lại lập kỷ lục 2026: Cặp chính đang nổi khắp toàn cầu, đến vai phụ cũng gây nghiện

Đầu Xuân Tươi Sáng là cái tên gây bão mạng xã hội suốt thời gian qua, trở thành một trong những bất ngờ lớn nhất của màn ảnh Hoa ngữ năm 2026. Trước khi lên sóng, tác phẩm không phải dự án được đặt quá nhiều kỳ vọng. Phim không sở hữu dàn sao lưu lượng đình đám, mức độ đầu tư vào khâu sản xuất cũng không thuộc hàng bom tấn, trong khi nguyên tác từng vấp phải những ý kiến trái chiều.

Đầu Xuân Tươi Sáng chắc chắn là một trong những bộ phim tạo tiếng vang lớn nhất năm 2026.

Đáng nói hơn, Đầu Xuân Tươi Sáng còn ra mắt trong bối cảnh thị trường phim dài tập Trung Quốc nhìn chung khá ảm đạm. Chính vì thế, ít ai nghĩ tác phẩm có thể tạo nên một cơn sốt lớn. Thế nhưng khi chính thức trình làng, Đầu Xuân Tươi Sáng lại có màn bứt phá ngoạn mục. Sức hút của phim không chỉ giới hạn tại Trung Quốc mà còn lan rộng ra thị trường quốc tế.

Theo thống kê của Vân Hợp, Đầu Xuân Tươi Sáng từng đạt thị phần 40,3%, qua đó lập kỷ lục trở thành phim hiện đại đầu tiên trong năm 2026 vượt qua cột mốc 40%. Đáng chú ý, tính đến thời điểm hiện tại, cả năm nay mới chỉ có 2 bộ phim đạt được thành tích này, gồm Đầu Xuân Tươi Sáng và Trục Ngọc.

Sức nóng của tác phẩm còn được thể hiện rõ trên Netflix. Cho đến nay, Đầu Xuân Tươi Sáng vẫn nằm trong top 10 TV Shows được xem nhiều nhất Netflix toàn cầu. Đáng nói, đây là phim Trung Quốc duy nhất góp mặt trong top 10, trực tiếp cạnh tranh với các tác phẩm nói tiếng Anh.

Không những vậy, Đầu Xuân Tươi Sáng còn là 1 trong 4 đại diện châu Á đang trụ lại trên bảng xếp hạng, đứng ở vị trí thứ 7. Ba cái tên còn lại là Fauda của Israel ở hạng 5, Mousetrap của Hàn Quốc ở hạng 9 và Four Hands, Two Sonatas cũng của Hàn Quốc ở hạng 10.

Dù đã hoàn thành chặng đường phát sóng nhưng Đầu Xuân Tươi Sáng vẫn đang nằm trong top 10 TV Shows được xem nhiều nhất Netflix toàn cầu.

Ở thị trường Việt Nam, vẫn chưa có phim nào soán ngôi top 1 của Đầu Xuân Tươi Sáng.

Cùng với độ phủ sóng lớn của bộ phim, cặp đôi chính Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên cũng được khán giả quốc tế biết đến rộng rãi hơn. Bằng chứng là việc lượng người theo dõi trên Instagram của cả hai ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể. Đây có thể xem là thành quả xứng đáng dành cho màn thể hiện ấn tượng và phản ứng hóa học của hai diễn viên.

Đầu Xuân Tươi Sáng cũng không chỉ ghi điểm nhờ cặp đôi chính. Những gương mặt đảm nhận tuyến phụ như Lưu Sướng, Quách Hiểu Đình, Bành Dương, Tề Thiên Tình, Lưu Tiểu Bắc... đều có màn trình diễn đáng chú ý, giúp thế giới nhân vật của phim trở nên sinh động và góp phần tạo nên sức hút tổng thể.

Đặc biệt tại Việt Nam, sức nóng của Đầu Xuân Tươi Sáng vẫn chưa hạ nhiệt. Tác phẩm tiếp tục thống trị bảng xếp hạng Netflix Việt Nam và đã có 16 ngày liên tiếp nằm trong top 10 TV Shows. Những con số này là bằng chứng thép cho thấy từ một dự án từng không được kỳ vọng quá cao, Đầu Xuân Tươi Sáng đã thực sự trở thành một trong những cú hit đáng chú ý nhất của màn ảnh Trung Quốc trong năm nay.