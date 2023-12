Xuất hiện món vịt quay đàn ghi - ta độc lạ tại Bình Dương, từ tên gọi đến giá bán đều gây tranh cãi

Có những món ăn, dù là nguyên liệu rất quen thuộc nhưng lại được chú ý bởi hình ảnh hay tên gọi độc đáo. Thậm chí, cơ hội trở thành món ăn "hot trend" cũng phụ thuộc lớn vào yếu tố đó. Và cả trà chanh giã tay, bánh đồng xu phô mai, trà sữa đất nung Vân Nam đang nổi đình đám vào thời gian vừa qua cũng không nằm ngoài quy luật này.

Dạo gần đây, cư dân mạng đang dành sự quan tâm với món vịt quay ghi - ta. Xuất phát từ một đoạn clip trăm ngàn lượt xem trên TikTok.

Theo nam TikToker đến từ Bình Dương mô tả, để làm món này, quán ăn sẽ rút hết xương và cho vịt lên vỉ nướng. Vì khi mang đi nướng trông giống với hình dáng của đàn ghi - ta nên quán ăn mới đặt tên như vậy. Sau khi chín, vịt sẽ được xắt thành những miếng vừa ăn và bày ra đĩa. Điểm khác biệt so với những con vịt quay thường thấy là phần da giòn rụm, ráo dầu.

Ảnh chụp màn hình. @Anh Da Đen Bình Dương

Sẽ chỉ là một món ăn đáng để thử nếu như không có những ý kiến của người xem. Nhiều người sau khi theo dõi từ quá trình chế biến đến lúc mang ra thành món ăn đã cho rằng đây chẳng phải món ăn quá mới lạ. Hơn cả, tên gọi vịt ghi - ta cũng gây tranh cãi.

Theo bình luận của cư dân mạng, món này tên đúng phải là vịt tỳ bà. Món ăn xuất phát từ Trung Quốc, đã phổ biến ở Việt Nam vào những năm gần đây và cũng có một thời gây bão mạng xã hội.

Đặt hình ảnh của "vịt ghi - ta" cũng như so sánh về công thức chế biến, chẳng khác nhau là bao. Đều là vịt rút xương, được tẩm ướp gia vị, sau đó gắn vào vỉ và đem đi nướng. Hình dáng của con vịt này giống với chiếc đàn tỳ bà hơn. Và có lẽ, tên gọi vịt ghi ta chỉ là do tự quán ăn này đặt để làm mới thực đơn của quán chứ không thể gọi chung cho loại vịt được chế biến kiểu này được. Trong khi ấy, chủ nhân đoạn clip cho biết do thực đơn của quán có tên như vậy nên anh mới gọi theo.

Khác biệt nhất có lẽ là về giá bán. Hiện tại, đa phần các cửa hàng vịt quay tỳ bà bán trong mức 260.000đ/con, thế nhưng, mức giá như trong bài review thì vịt ghi - ta lên tới gần 600.000đ/con với kích thước tương đương.