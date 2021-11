Xuất hiện mô hình học tiếng Anh 1:1 ứng dụng AI tại Việt Nam

AI và mô hình học 1:1



Ảnh: Mai Ly

Hai năm trở lại đây, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, học sinh khó khăn trong việc tiếp cận các phương pháp học tập hiệu quả do không thể gặp trực tiếp bạn bè, thầy cô. Trong khi đó, hình thức học tập trực tuyến thông thường bộc lộ nhiều bất cập như lớp học quá đông, giáo viên không bao quát được hết, học sinh không tập trung... dẫn đến việc dạy và học mất nhiều thời gian nhưng không hiệu quả.

Để giải quyết thách thức đó, các lớp học trực tuyến tiếng Anh theo mô hình 1:1 (man to man) ra đời không chỉ giúp cải thiện tối đa các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết mà còn giúp học sinh tiết kiệm tối đa thời gian và công sức.

Mặc dù mô hình lớp học 1:1 không phải là mới ở Việt Nam và giúp khắc phục được nhiều thách thức trong giáo dục, tuy nhiên với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo - AI trong phương pháp học 1:1 đã trở thành đột phá mới, không chỉ nâng cao chất lượng dạy và học mà còn là giải pháp tiềm năng cho giáo viên và học sinh nhằm tiết kiệm thời gian.

Theo đó, trong quá trình học 1:1, giáo viên không chỉ đánh giá được học sinh thông qua quan sát và cảm quan cá nhân mà còn có thể phân tích cảm xúc, biểu cảm khuôn mặt của học sinh nhờ các phần mềm ứng dụng trí tuệ nhân tạo, từ đó, giáo viên có thể đánh giá chất lượng và sự hài lòng của học sinh trong buổi học.

Chẳng hạn, việc nhận diện cảm xúc, mức độ tập trung của học sinh hiện tại đang ở thang điểm bao nhiêu (chẳng hạn đánh giá từ 1 - 10), AI có thể đưa ra được dự tính và hiển thị các thông số này. Nhờ đó, có thể đánh giá học sinh đang tập trung - điểm số gần 10, hay học sinh đang không tập trung - điểm số gần 1. Hoặc ứng dụng AI trong lớp học 1:1 cũng giúp giáo viên nhận diện các loại cảm xúc của học sinh: Hứng thú, buồn, vui, giận dữ, chán nản, bình tĩnh hay ngạc nhiên,...

Dựa trên những đánh giá vào con người, trình độ và năng lực của học sinh, giáo viên sẽ thiết kế và điều chỉnh chương trình, phương pháp giảng dạy phù hợp với học sinh, giúp học sinh theo kịp, cải thiện những kỹ năng mình còn yếu.

Nếu so sánh với các lớp học thông thường thì hiệu quả mà học sinh có thể đạt được từ mô hình học 1:1 ứng dụng AI sẽ vừa tiết kiệm được thời gian lại vừa tối đa được chi phí

Tiên phong ứng dụng AI trong dạy và học tiếng Anh

Ứng dụng AI trong dạy và học tiếng Anh cũng như áp dụng trong mô hình 1:1 đã cho thấy nhiều ưu điểm vượt trội. Tại Việt Nam hiện nay, AI đã được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, tuy nhiên đối với lĩnh vực giáo dục thì còn khá hạn chế.

iSpeak – một dự án thuộc Công ty Cổ phần Công nghệ và Đào tạo trực tuyến HAMIA đã trở thành hệ thống cung cấp giải pháp đào tạo Anh ngữ trực tuyến hàng đầu cho học viên trên khắp cả nước hiện nay.

iSpeak cũng là một trong những hệ thống đào tạo trực tuyến ứng dụng công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) vào trong hoạt động giảng dạy nhằm cải tiến chất lượng giảng dạy và học, tối ưu thời gian học tập của học viên, hỗ trợ học viên lựa chọn giáo viên và phương pháp học phù hợp với chi phí tiết kiệm và hiệu quả cao.

Theo đó, các lớp học 1:1 ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích cảm xúc, biểu cảm của học sinh đang là mô hình học tập tiêu biểu tại iSpeak, thu hút sự quan tâm của rất nhiều phụ huynh, học sinh, người đi làm về hiệu quả mang lại.

"Tình cờ biết đến mô hình học tiếng Anh 1:1 ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI của iSpeak, tôi đã đăng ký cho con học thử và chỉ sau 1 tháng đã thấy hiệu quả rất rõ rệt. Trước đây, cháu nhà tôi rất khó tập trung, lại hay e ngại, nhiều cấu trúc tiếng Anh không hiểu nhưng sợ các bạn cười, sợ thầy chê nên không dám hỏi. Nhưng từ khi chuyển sang học 1:1 có ứng dụng AI thì các thầy cô đã dễ dàng nhận biết được cảm xúc của cháu mà không cần phải hỏi hay cháu phải tự nói. Từ đó, cháu trở nên thoải mái và chủ động hơn rất nhiều. Thầy cô giáo cũng có thể dễ dàng nắm bắt các điểm yếu của cháu để đưa ra bài giảng phù hợp với khả năng của cháu hơn", chị Phạm Thị Thu Phương (40 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết.

Phương pháp học 1 thầy 1 trò uy tín và hiệu quả của iSpeak đã giúp cho hơn 200.000 học viên toàn quốc nâng cao khả năng tiếng Anh, với đa dạng các khoá học phù hợp mọi lứa tuổi và mọi trình độ. iSpeal hiện đang sở hữu đội ngũ hơn 200 Giáo viên nước ngoài có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm và bề dạy kinh nghiệm giảng dạy.

Bên cạnh đó, iSpeak còn áp dụng phương pháp giảng dạy Student-centered learning, lấy học viên làm trung tâm, giáo viên sẽ là người bạn đồng hành để hướng dẫn và tương tác với học viên xuyên suốt hành trình học tập. Nhờ đó, tối ưu thời lượng giao tiếp bằng tiếng Anh trong từng buổi học, giúp học viên tiến bộ nhanh chóng.

Các giáo trình mà iSpeak áp dụng đều phong phú, đa dạng, hiện đại, đạt chuẩn quốc tế, phù hợp với mọi trình độ và nhu cầu đến từ các nhà xuất bản danh tiếng như Oxford University, Cambridge University, Longman, ...: Show and Tell, Oxford Discover, Oxford Phonics World, Family and Friends, Let's Go, ...

Đặc biệt, các lớp học trực tuyến 1: 1 theo mô hình Active Learning sẽ giúp học viên chủ động trong giờ học. Học viên được học một kèm một cùng giáo viên dễ dàng mọi lúc, mọi nơi chỉ cần điện thoại di động, ipad hoặc máy tính.

Với sứ mệnh đồng hành và chắp cánh ước mơ cùng các thế hệ học viên, góp phần đóng góp tích cực cho sự phát triển của cộng đồng và xã hội, iSpeak mong muốn mang đến một mô hình học Tiếng Anh online linh hoạt, hiệu quả, với chương trình học chất lượng cao, mức chi phí tiết kiệm và thời gian linh hoạt, giúp mọi người dân Việt Nam đều có cơ hội học tập, tiếp cận và thoả niềm đam mê với ngôn ngữ.

