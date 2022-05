Xuất hiện ít ỏi trong Sao băng, nam phụ này là ai mà khiến các mọt phim đứng ngồi không yên ?

Với nội dung xoay quanh những câu chuyện đầy drama của hậu trường showbiz nên không khó để nhận thấy visual của dàn cast Sao băng (Shooting Stars) "rất gì và này nọ". Ngoài hai nhân vật chính là Lee Sung Kyung và Kim Young Dae, khán giả còn phải ngạc nhiên với ngoại hình của Kim Young Dae, Yoon Joo Hoon, Shin Hyun Seung,... và đặc biệt là nam phụ cực phẩm Lee Jung Shin. Anh là người thủ vai luật sư của công ty giải trí Star Force Entertainment Do Soo Hyeok.

Lee Jung Shin trông cực điển trai trong Shooting star.

Thời lượng Lee Jung Shin góp mặt trong phim là vô cùng ít ỏi. Dù ở tập 4, thời lượng nam phụ xuất hiện có phần nhỉnh hơn so với ba tập đầu nhưng một vài khán giả vẫn cảm thấy rất bất công. Nói vậy là bởi phản ứng hoá học giữa nữ chính và nam phụ chẳng thua kém gì cặp nhân vật chính.

Điều khiến người xem thích thú nhất chính việc Lee Jung Shin đã lột tả được một cách vô cùng tinh tế các giai đoạn cảm xúc khi yêu của Soo Hyeok. Biểu cảm của Lee Jung Shin được khen ngợi là rất tự nhiên, thuần khiết, không tô điểm và đặc biệt là nụ cười rất đáng yêu của nam diễn viên đã khiến không ít mọt phim thích thú.

Trong lĩnh vực diễn xuất, nam diễn viên sinh năm 1991 có vẻ là một cái tên khá xa lạ, thậm chí là còn rất mới đối với khán giả. Thế nhưng với âm nhạc, đặc biệt là với khán giả 8X, 9X có lẽ họ vẫn sẽ nhớ rất rõ hình ảnh một ca sĩ, nhạc sĩ chơi bass cực ngầu trên sân khấu nơi người ta hô vang tên CNBlue. Mặc dù giọng ca chính Jung Yong Hwa luôn chiếm spotlight, thế nhưng Lee Jung Shin cũng là một gương mặt được yêu thích không kém với chiều cao lý tưởng, gương mặt điển trai cùng với một nụ cười toả nắng.

Cho những ai chưa biết, Lee Jung Shin từng là thành viên của boy band đình đám CNBlue.

Trước đó, Lee Jung Shin diễn xuất không nhiều. Tuy nhiên, cựu thành viên CNBlue cũng đã có cho mình một vài thành tựu trong quá trình lấn sang nghiệp diễn. Thậm chí, nam ca sĩ còn giật ngay giải 'Nam diễn viên mới xuất sắc' cho bộ phim bom tấn rating Seoyoung, My Daughter. Sau đó, anh còn tham gia vào một số bộ phim khác như Longing Heart, Summer Guys, My first Love, Cinderella and Four Knights...

Sao băng được phát sóng lúc 22h40 tối thứ 6, 7 hàng tuần trên kênh tvN.

