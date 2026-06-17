Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết nguyên nhân của đợt mưa lớn là do ảnh hưởng của rãnh gió mùa.



Mưa lớn có thể gây ngập lụt

Đợt mưa dự báo xảy ra trên diện rộng ở nhiều địa phương: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Cao Bằng, Tuyên Quang, Thái Nguyên mưa to từ 100-200 mm, có nơi trên 300 mm; Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu 70-150 mm, có nơi trên 250 mm.

Các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lai Châu, Điện Biên nguy cơ cao xảy ra lũ quyết và sạt lở đất.

Đêm qua và sáng sớm nay 16-6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 15-6 đến 3 giờ ngày 16-6 cục bộ có nơi trên 70 mm như các trạm: Du Già (Tuyên Quang) 96,5 mm, Tân Đồng (Lào Cai) 79,2mm,…

Từ ngày 16-6 đến đêm 17-6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 60-130 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 220 mm (thời gian mưa tập trung từ chiều tối đến sáng). Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100 mm/3 giờ).

Ngoài ra, ngày và đêm 16-6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60 mm (thời gian mưa ở khu vực Nam Bộ tập trung vào chiều tối và tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc