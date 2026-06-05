Đêm qua và sáng sớm nay (5/6), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp từ Trung Quốc tràn xuống, miền Bắc có mưa to trên diện rộng, một số nơi mưa trên 90mm như Tân Thịnh (Lào Cai) 93.2mm, Năng Yên (Phú Thọ) 97.4mm, Trung Hội (Thái Nguyên) 126.6mm, Đông Triều (Quảng Ninh) 104.6mm, Kim Anh (Hà Nội) 90.2mm.

Dự báo sáng và đêm nay, khu vực vùng núi Bắc Bộ trời nhiều mây, tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 100mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ ngập úng cục bộ vùng trũng thấp và lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, thấp nhất 24-26 độ.

Khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 34-36 độ.

Vùng núi Bắc Bộ tiếp tục đón mưa lớn trong sáng và đêm nay.

Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ.

Dự báo ngày 6-7/5, khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục mưa dông vào chiều và tối, khu vực đồng bằng trời nắng nóng 34-36 độ. Từ khoảng 8/6, miền Bắc đón mưa lớn diện rộng và kéo dài.

Thanh Hóa đến Quảng Ngãi hôm nay nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Bình Định cũ đến Bình Thuận cũ hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 31-34 độ.

Tây Nguyên sáng ít mưa, chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ sáng ít mưa, chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

TPHCM ngày ít mưa, chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo lượng mưa trong chiều và tối nay ở Tây Nguyên, Nam Bộ từ 10-30mm, có nơi trên 60mm. Trong những ngày tới, khu vực này tiếp tục có mưa rải rác vào chiều và tối.