Xuất hiện đoạn clip khác trong vụ mẹ chồng náo loạn MXH: "Mày thấy có mẹ chồng nào như thế không... mày dám thề không?"

Sau đoạn camera ghi lại cảnh mẹ chồng lớn tiếng với con dâu 10 ngày sau sinh gây phẫn nộ trên mạng xã hội, mới đây, một đoạn clip khác liên quan đến cùng câu chuyện tiếp tục lan truyền, khiến dư luận xuất hiện nhiều góc nhìn trái chiều.

Nếu đoạn video trước khiến nhiều người xót xa cho người con dâu đang trong giai đoạn ở cữ, thì đoạn clip mới lại hé lộ những chia sẻ được cho là từ phía gia đình chồng, khiến câu chuyện trở nên phức tạp hơn.

Những lời giãi bày khiến dư luận chú ý

Trong clip mới đây, người chồng giãi bày với mẹ: "Nó bảo nó stress căng thẳng, không biết nó căng thẳng cái gì… Nó bảo là nhà mình không ai chăm được con…".

Nàng dâu vẫn ấm ức: "Mẹ không muốn mẹ con xuống đây vì mẹ khó chịu, không ưa mẹ con".

Xuất hiện đoạn clip mẹ chồng trải lòng

Ngay sau đó, người mẹ chồng bày tò:

"Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa… Mày thấy có mẹ chồng nào như thế không, có bạn mày làm chứng… Tao chăm mày còn như thế nào nữa, tao đun nước tắm cho mày, không phải kể công. Hôm ở bệnh viện, mày nói chuyện với bạn mày, hai đứa bạn mày, mày thấy tao đến mày coi tao như vô hình… Mày có vẻ không vừa ý tao động vào con mày, tao biết… lúc ấy thái độ mày không vừa ý tao"...

"Tao dậy từ 4 - 5 giờ sáng đón mẹ con nhà mày, đấy là tình thương của tao đối với con với cháu, tao nói sai tao chết tươi, mày dám thề không?", bà mẹ chồng tỏ ra bức xúc vì con dâu không hiểu lòng mình.

Ngoài ra, bà cũng cho rằng việc con dâu thường xuyên chia sẻ tâm sự với bạn bè có thể khiến câu chuyện gia đình bị hiểu sai. Người chồng thì khuyên vợ mình thời gian rảnh nên nghỉ ngơi chứ không phải lướt điện thoại hay tâm sự với bạn bè.

Liên quan đến mâu thuẫn giữa hai bên gia đình, người mẹ chồng giải thích chuyện không ưa thông gia là do hiểu sai ý nhau. Bà thấy nhà chật, người đông lại chỉ có 1 đứa bé bà sợ thông gia lên đây ở cùng 1 tuần sẽ "ngại".

Khi mỗi bên đều có nỗi niềm riêng

Trước đó mẹ chồng dùng những lời lẽ rất nặng nề với con dâu

Sự xuất hiện của đoạn clip mới khiến nhiều người dùng mạng xã hội cho rằng câu chuyện không còn đơn giản là mâu thuẫn một chiều. Một số ý kiến bày tỏ sự đồng cảm với áp lực chăm con nhỏ và sinh hoạt trong gia đình nhiều thế hệ, nơi khoảng cách quan điểm dễ khiến hiểu lầm bị đẩy đi xa.

Ở chiều ngược lại, cũng có không ít quan điểm cho rằng cách thể hiện cảm xúc bằng lời lẽ nặng nề, đặc biệt trong thời điểm người phụ nữ vừa sinh con, có thể khiến tổn thương trở nên sâu sắc hơn.

Nhiều chuyên gia tâm lý từng nhận định, giai đoạn sau sinh là lúc phụ nữ dễ nhạy cảm và cần sự thấu hiểu. Trong khi đó, với các gia đình nhiều thế hệ, sự khác biệt trong cách chăm sóc con cái, sinh hoạt và giao tiếp dễ khiến những điều xuất phát từ quan tâm lại trở thành áp lực.

Câu chuyện đang lan truyền cho thấy, đôi khi xung đột gia đình không hoàn toàn xuất phát từ ác ý, mà có thể đến từ sự khác biệt về cách thể hiện tình thương, cũng như thiếu cầu nối để các thành viên lắng nghe nhau.

Hiện sự việc vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Dù chưa rõ toàn bộ bối cảnh phía sau, câu chuyện một lần nữa gợi ra nhiều suy ngẫm về cách ứng xử, giao tiếp và sự thấu hiểu trong mối quan hệ giữa các thế hệ trong cùng một mái nhà.