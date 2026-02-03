Sau phiên toà diễn ra tại TP.HCM, Nguyễn Thúc Thùy Tiên hiện đang chấp hành mức án 2 năm tù giam. Kể từ đó, mọi thông tin xoay quanh nàng hậu gần như rơi vào trạng thái im ắng, chỉ thỉnh thoảng được nhắc đến qua những động thái hiếm hoi từ gia đình, bạn bè. Trong số đó, phản ứng của Phạm Kim Dung, người từng rất thân thiết với Thuỳ Tiên cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận.

Mới đây, bà Phạm Kim Dung đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc khui hộp quà được NTK Lê Thanh Hoà gửi tặng. Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng chú ý không nằm ở món quà, mà là không gian bức tường phủ kín ảnh các Hoa hậu, Á hậu từng và đang gắn bó với công ty Sen Vàng. Giữa rất nhiều gương mặt quen thuộc, hình ảnh của Thùy Tiên bất ngờ lọt vào tầm ngắm. Đó là bức ảnh Thùy Tiên tham dự một liên hoan phim quốc tế năm 2023, được treo ở vị trí trung tâm, dễ dàng nhìn thấy trong khung hình. Chi tiết này nhanh chóng được cộng đồng mạng "soi" ra và bàn tán.

Hình ảnh của Thuỳ Tiên được treo cùng các Hoa hậu, Á hậu gắn bó với công ty Sen Vàng (Ảnh: FBNV)

Bức ảnh trên là một trong những cột mốc đặc biệt của Thuỳ Tiên khi cô tham dự Liên hoan phim quốc tế (Ảnh: FBNV)

Dưới phần bình luận của bài đăng, khi nhiều khán giả để lại những dòng nhắn nhủ nhắc đến Thùy Tiên, mong ngày nàng hậu tái hòa nhập, bà Phạm Kim Dung đã thả tim cho những bình luận này. Dù không trực tiếp lên tiếng hay chia sẻ quan điểm cá nhân, động thái nhỏ ấy vẫn nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận.

Trước đây, Thùy Tiên từng được xem là một trong những "át chủ bài" của Sen Vàng, ghi dấu ấn mạnh mẽ trên đấu trường quốc tế và mang về danh hiệu hiếm hoi cho nhan sắc Việt. Vì vậy, việc hình ảnh của cô vẫn xuất hiện trên bức tường danh giá, bên cạnh những Hoa hậu khác, được nhiều người nhìn nhận như cách ghi nhận một chặng đường đã qua.

Một bộ phận cư dân mạng cho rằng, trong hoàn cảnh hiện tại, việc bà Phạm Kim Dung không lên tiếng phát biểu công khai nhưng vẫn giữ lại hình ảnh của Thùy Tiên là lựa chọn thận trọng. Điều này vừa tránh tạo thêm tranh cãi, vừa thể hiện thái độ nhân văn, tôn trọng những đóng góp trong quá khứ.

Phản ứng của bà Phạm Kim Dung khi netizen liên tục nhắc về Thuỳ Tiên (Ảnh: FBNV)

Hồi tháng 5/2025, Hoa hậu Thuỳ Tiên vướng vào vòng lao lý khi bị khởi tố và bắt tạm giam. Ngay sau đó, công ty Sen Vàng ra thông báo chấm dứt hợp đồng quản lý với nàng hậu, đồng thời nhấn mạnh không liên quan đến bất kỳ hoạt động kinh doanh hay thương mại cá nhân nào của cô. Từ thời điểm ấy, bà Phạm Kim Dung gần như hạn chế nhắc đến Thuỳ Tiên.

Sau phiên toà xét xử ngày 19/11 vừa qua, TAND TP HCM đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục; cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) 2 năm tù cùng về tội "Lừa dối khách hàng". Các bị cáo đều bị phạt bổ sung mỗi người 50 triệu đồng.

Luật sư bào chữa cho Nguyễn Thúc Thùy Tiên cho biết Thùy Tiên không nộp đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.