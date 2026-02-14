Xa Thi Mạn cứu sống đài TVB

Trang Sina đưa tin mới đây đài TVB đã công bố báo cáo doanh thu năm 2025, trong đó nhà đài khẳng định nhờ thành công của bộ phim truyền hình Nữ hoàng tin tức 2 do các diễn viên Xa Thi Mạn, Huỳnh Tông Trạch, Cao Hải Ninh, Lý Thi Hoa đóng chính mới giúp đài TVB có lãi sau 7 năm ròng bị lỗ nặng.

Trong báo cáo tài chính, đài TVB cho biết Nữ hoàng tin tức 2 đã nhận được tài trợ lớn từ Tmall và thu hút hơn 30 thương hiệu hợp tác khác. Phim cũng lập kỷ lục về số lượng quảng cáo trong một tập lên tới 11 đoạn, trở thành bộ phim Hong Kong dẫn đầu toàn mạng về số lượng thương hiệu hợp tác lẫn doanh thu quảng cáo.

Nữ hoàng tin tức 2 giúp đài TVB chuyển lỗ thành lãi sau 7 năm kể từ 2018.

Bên cạnh đó, Nữ hoàng tin tức 2 còn giúp nhà sản xuất thu hút cộng đồng khán giả lớn quan tâm tới các bộ phim truyền hình Hong Kong khi phát sóng song song tại Đại lục và Hương Cảng.

Đài TVB cho biết lợi nhuận ròng thu được trong năm 2025 là 50 triệu HKD (hơn 6,3 triệu USD). Trong khi đó, năm 2024, công ty thua lỗ tới 491 triệu HKD (hơn 62 triệu USD). Thậm chí, năm 2022, con số thua lỗ lên tới 700 triệu HKD (hơn 89 triệu USD). Vì tình trạng kinh doanh ảm đạm, đài TVB đã phải cho hàng nghìn nhân viên nghỉ việc, cắt giảm nhân sự và hợp nhất các kênh truyền hình.

Ngay từ năm 2023, khi phần 1 của Nữ hoàng tin tức lên sóng tạo được thành công vang dội. Trong thời điểm phát sóng, phim đạt mức rating cao, đồng thời nhận điểm chất lượng 8,2/10 trên trang đánh giá Douban , trở thành bộ phim Hong Kong ra mắt năm 2023 có điểm Douban cao nhất. Nhờ đó, đến năm 2025, khi phần 2 ra mắt đã nhận sự quan tâm và thu hút đầu tư của nhiều thương hiệu.

Bên cạnh vấn đề thương mại, Nữ hoàng tin tức 2 cũng giúp dàn diễn viên chính nhận được nhiều giải thưởng danh giá. Trong đó, nữ chính Xa Thi Mạn cũng đi vào lịch sử khi có lần thứ 4 chiến thắng ở hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất của TVB. Trước đó, cô chiến thắng với các tác phẩm Phượng hoàng tứ trọng tấu (2006), Sứ đồ hành giả (2014) và Nữ hoàng tin tức 1 (2023).

Xa Thi Mạn là phao cứu sinh của đài TVB.

Nam chính Huỳnh Tông Trạch cũng hạnh phúc khi giành giải Thị đế TVB sau 28 năm nỗ lực. Vai diễn Hứa Thi Tình trong Nữ hoàng tin tức 1 cũng giúp "biểu tượng gợi cảm" Cao Hải Ninh đoạt giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc.

Đầu tháng 1, Nữ hoàng tin tức 2 là tác phẩm thắng lớn nhất Lễ trao giải TVB lần thứ 58 với 9 giải thưởng trong đó có Phim truyền hình xuất sắc nhất, Nam/ Nữ phụ xuất sắc, Âm nhạc, sức ảnh hưởng vượt biên giới, Độ yêu thích của khán giả đại chúng...

Xa Thi Mạn gia nhập làng giải trí năm 1997 sau khi đoạt giải Á hậu Hong Kong. Cô nhanh chóng trở thành một trong lục đại hoa đán TVB, nổi tiếng với nhiều phim truyền hình ăn khách như Thâm cung nội chiến, Công chúa giá đáo, Ỷ Thiên Đồ Long ký, Sứ đồ hành giả, Bên tóc mai không phải hải đường hồng ...

Nữ diễn viên rời TVB năm 2016, sau đó sang Trung Quốc Đại lục phát triển sự nghiệp. Xa Thi Mạn gây tiếng vang với vai diễn Kế hoàng hậu trong Diên Hi công lược . Cô được trả lương cao nhất đoàn phim và cao nhất trong số các diễn viên Hương Cảng làm việc tại Đại lục. Sau đó, đài TVB đã mời Xa Thi Mạn trở lại đóng Nữ hoàng tin tức và nhờ quyết định này, nhà đài đã hồi sinh.

Theo St Headline , Xa Thi Mạn chủ yếu kiếm thêm thu nhập bằng cách đầu tư bất động sản. Cô sở hữu ít nhất 5 căn nhà, tổng giá trị ước tính khoảng 180 triệu HKD (hơn 606 tỷ đồng), thuộc nhóm đại gia bất động sản của showbiz Hong Kong, Trung Quốc.