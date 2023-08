Xuất hiện biển số xe ngũ quý siêu đẹp ở Hà Nội, TP HCM trong phiên đấu giá đầu tiên

Ngày 18-8, Bộ Công an có thông báo về phiên đấu giá trực tuyến biển số ô tô lần thứ nhất.



Nhiều biển số xe đẹp được đưa ra đấu giá. Ảnh minh hoạ

Theo thông báo, phiên đấu giá đầu tiên được thực hiện bởi Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam vào ngày 22-8. Người có nhu cầu tham gia đấu giá sẽ đăng ký tài khoản và nộp tiền hồ sơ, nộp tiền đặt trước 24 giờ ngày 19-8.

Thời gian đấu giá 60 phút/biển số ôtô. Trong phiên đấu giá đầu tiên, sẽ có 11 biển số được đưa ra đấu giá gồm: 30K-555.55 và 30K-567.89 (TP Hà Nội), 51K-888.88 (TP HCM), 98A-666.66 (Bắc Giang), 19A-555.55 (tỉnh Phú Thọ), 36A-999.99 (Thanh Hóa), 43A-799.999 (TP Đà Nẵng), 47A-599.99 (Đắk Lắk), 65A-399.99 (TP Cần Thơ), 99A-666.66 (TP Bắc Ninh), 15K-188.88 (TP Hải Phòng).

Trong danh sách xuất hiện 5 biển ngũ quý ở 5 tỉnh, TP như: TP Hà Nội, TP HCM, Bắc Giang, Phú Thọ và Thanh Hoá.

Theo quy định, người dân và tổ chức được đấu giá biển của toàn bộ các địa phương, không bị giới hạn bởi hộ khẩu thường trú hoặc nơi đặt trụ sở cơ quan. Trong thời gian trên, lực lượng của Bộ Công an sẽ giám sát toàn bộ quá trình đấu giá.

Đồng thời, người tham gia đấu giá được trả lại tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá nếu không trúng đấu giá.

Số tiền hồ sơ là 100.000 đồng và tiền đặt trước là 40 triệu đồng. Địa chỉ tham gia đấu giá trực tuyến tại trang web (https://vpa.com.vn).

Sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số ô tô, cuối tháng 6 vừa qua, Chính phủ đã ban hành nghị định 39/2023 quy định chi tiết một số điều về thực hiện công tác này.

Theo đó, bộ trưởng Bộ Công an sẽ quyết định số lượng biển số ô tô đưa ra đấu giá tại mỗi phiên đấu giá. Biển số đấu giá bao gồm biển số ô tô của các tỉnh, thành phố, ký hiệu series: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z nền màu trắng, chữ, số màu đen chưa được đăng ký, dự kiến cấp mới, đang trong hệ thống đăng ký, quản lý của Bộ Công an.

Biển số ô tô trúng đấu giá chỉ được cấp cho người trúng đấu giá. Thủ tục đăng ký biển số ô tô trúng đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật về đăng ký xe. Gia hạn thời hạn đăng ký trong trường hợp sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan.

Trong thời hạn 12 tháng, người trúng đấu giá phải thực hiện thủ tục đăng ký ô tô để gắn biển số. Trường hợp sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan được kéo dài thêm nhưng tối đa không quá 6 tháng.

Theo quy định, việc mua bán, trao đổi, cho tặng biển số trúng đấu giá bị cấm. Tuy nhiên, có thể chuyển nhượng xe gắn kèm theo biển số trúng đấu giá.