Xuất hiện bằng chứng trước khi nữ kế toán bị giám đốc người Trung Quốc sát hại

Sáng nay (1-4), nữ kế toán bị sát hại trong công ty ở Bình Dương đang được gia đình chuẩn bị các thủ tục để đưa đi an táng tại Đồng Nai, trong sự tiếc thương người vợ quá cố, anh L.D.N cho biết sẽ đấu tranh đến cùng để đem lại sự trong sạch cho vợ mình là chị Lý Thị Mai.

Gia đình chuẩn bị đưa chị Mai đi an táng

Một thông tin đáng chú ý được anh N. cung cấp cho phóng viên là trước khi bị sát hại, chị Mai đã ghi âm lại cuộc đối thoại giữa chị và đối tượng Yang Zhong Wu, giám đốc Công ty TNHH Vinh Nhuận. Hiện đoạn ghi âm này đã được công an thu giữ.

"Lúc đó, tôi hoang mang quá nên không nhớ đầy đủ đoạn ghi âm giữa vợ và tên giám đốc, nhưng có nghe chắc chắn vợ nói rằng nếu cần thiết thì nhờ công an đến làm việc rõ ràng" - anh N. nói.

Theo anh N., trong ngày vợ bị sát hại (29-3), thì trước đó mấy giờ, giữa chị Mai và anh đã nhắn tin qua lại với nhau. Chị Mai nhắn:

"Em thừa nhận bản thân lúc nào cũng muốn lo cho người khác. Em cũng muốn nhận lại sự chân thành. Em bất lực vô cùng. Nghỉ thì phải nghỉ trong sạch".

Đoạn tin nhắn giữa chị Mai và anh N. vài giờ trước khi chị Mai bị sát hại

Anh N. cho biết vợ luôn than mệt mỏi, không thể nuốt nổi cơm.

"Tôi nói vợ đang mang thai phải giữ gìn sức khỏe, phải chịu khó ăn nếu không sẽ ảnh hưởng đến em bé" - anh N. nghẹn ngào và khẳng định phải đòi lại cho bằng được sự trong sạch cho vợ, cũng như bắt tên sát hại vợ và con mình phải trả giá.

Về đối tượng Yang Zhong Wu, sau khi bỏ trốn từ Bình Dương, đã bị Công an Gia Lai bắt giữ khi đang đi mua áo quần. Tại cơ quan công an, Yang Zhong Wu khai nhận do có mâu thuẫn với chị Lý Thị Mai nên hai bên xảy ra cãi vã. Trong lúc quá tức giận, đối tượng sử dụng dao cắt hoa quả đâm chị Mai nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Yang Zhong Wu sau đó đã được công an di lý về Bình Dương.