Báo Trung: Người yêu đồng giới của Lưu Diệc Phi lộ diện, hóa ra Song Seung Hun chỉ là "bình phong"?

Ngày 20/11, tờ Sohu đưa tin mối quan hệ giữa Lưu Diệc Phi và nữ ca sĩ Tăng Dật Khả đang trở thành tâm điểm bàn tán nóng trên mạng xã hội Trung Quốc. Theo nguồn tin trong giới, cặp sao có chuyện tình đồng giới kín đáo ở Cbiz sau khi hợp tác trong phim Thông Cáo Tình Yêu (2011). Nửa năm sau khi tác phẩm này đóng máy, Tăng Dật Khả đã chủ động nhắn tin nói nhớ Lưu Diệc Phi và rủ "thần tiên tỷ tỷ" đi chơi. Kể từ đó, cặp sao như hình với bóng bên nhau.

Sau đó không lâu, cánh săn ảnh Trung Quốc bắt gặp Lưu Diệc Phi và Tăng Dật Khả thường xuyên ra vào nhà của người đẹp Thần Điêu Đại Hiệp. Tăng Dật Khả còn đưa mẹ Lưu Diệc Phi đi xem concert, thậm chí nữ ca sĩ tomboy còn đứng trên sân khấu công khai chúc mừng sinh nhật "thần tiên tỷ tỷ".

Đầu tháng 12/2012, Tăng Dật Khả đăng một đoạn ghi âm dài 80 giây với nội dung: "Đừng bận tâm đến ngày tận thế, hãy yêu em đi", nghi tỏ tình với Lưu Diệc Phi. Các bài hát chứa hình ảnh "sợi dây chuyền", "chạy trốn thế giới" trong 2 ca khúc Xe Đêm hay Tên Trộm Biết Bay của Tăng Dật Khả đều được cho là viết về chuyện tình cảm của cô và Lưu Diệc Phi.

Dân tình xứ Trung đang dậy sóng với thông tin Lưu Diệc Phi hẹn hò đồng giới với nữ ca sĩ Tăng Dật Khả

Nguồn tin trong giới cho biết Tăng Dật Khả theo đuổi Lưu Diệc Phi sau khi họ quay xong tác phẩm Thông Cáo Tình Yêu

Cuối năm 2012, Tăng Dật Khả và Lưu Diệc Phi hủy theo dõi, ngừng tương tác không rõ lý do trên mạng xã hội. Trên trang cá nhân, Tăng Dật Khả được cho là có bài viết trách móc việc Lưu Diệc Phi không coi trọng tình cảm của cô: "Thế coi tôi là con rối, là Hello Kitty hả?".

Năm 2015, giới giải trí Hoa - Hàn bùng nổ trước thông tin Lưu Diệc Phi - Song Seung Hun công khai hẹn hò. Họ nảy sinh tình cảm trong lúc quay phim điện ảnh Tình Yêu Thứ Ba. Đến năm 2018, Song Seung Hun và Lưu Diệc Phi bất ngờ thông báo đã chia tay vì lịch trình bận rộn. Sự tan vỡ của họ sau 3 năm hẹn hò khiến người hâm mộ tiếc nuối. Có nguồn tin cho biết Lưu Diệc Phi cặp kè Song Seung Hun để đánh bóng tên tuổi, lợi dụng chuyện tình cảm để PR phim mới, đồng thời biến anh thành tấm lá chắn che giấu việc cô yêu đương đồng giới. Tuy nhiên, vì yêu sâu đậm và mãi không thể quên được Tăng Dật Khả nên Lưu Diệc Phi đã quyết định chia tay với Song Seung Hun.

Ngày cặp sao Hoa - Hàn tuyên bố đường ai nấy đi, Tăng Dật Khả được cho đã đăng bài ngỏ ý hàn gắn với Lưu Diệc Phi: "Chúng ta bắt đầu lại đi".

Nguồn tin trong giới cho biết Lưu Diệc Phi yêu Song Seung Hun có mục đích riêng

Sau đó, vì không quên được Tăng Dật Khả, cô đã chia tay tài tử Hàn Quốc

Thông tin nói trên gây sốc cho dư luận xứ tỷ dân. Trước nghi vấn hẹn hò, chung sống với Tăng Dật Khả, Lưu Diệc Phi từ trước đến nay chưa từng lên tiếng phản hồi. Tuy nhiên, người hâm mộ của "thần tiên tỷ tỷ" phủ nhận thần tượng có mối quan hệ yêu đương đồng giới với nữ ca sĩ sinh năm 1990. Họ cho biết Tăng Dật Khả và Lưu Diệc Phi là bạn bè thân thiết. Về sau vì xảy ra xích mích nên họ mới không còn duy trì tình bạn.

Fan Lưu Diệc Phi chỉ trích phía Tăng Dật Khả cố tình "đào bới" tin đồn tình ái không có thật năm xưa để chuyển hướng dư luận vào Lưu Diệc Phi trong lúc nữ ca sĩ dính ồn ào. Những ngày qua, Tăng Dật Khả bị nhân viên cũ tố cáo có hành vi bắt nạt chốn công sở ầm ĩ MXH.

Fan Lưu Diệc Phi cho rằng Tăng Dật Khả đang dùng tin đồn tình ái không xác thực năm xưa để hướng dư luận chuyển sự chú ý sang Lưu Diệc Phi trong lúc cô vướng ồn ào đời tư

Hiện tại, Lưu Diệc Phi là cái tên hot bậc nhất Cbiz trong lĩnh vực truyền hình. Cô liên tục có phim gây tiếng vang trong 5 năm trở lại đây như Mộng Hoa Lục, Đi Đến Nơi Có Gió, Câu Chuyện Hoa Hồng. Tuy nhiên, sau loạt tác phẩm thành công, Lưu Diệc Phi vẫn chưa chọn được kịch bản phù hợp để "oanh tạc" màn ảnh. Tờ Sohu cho biết nữ diễn viên đã có 600 ngày không đóng phim. Thời gian qua, cô chủ yếu tham gia sự kiện thời trang, lễ trao giải và liên hoan phim.

Về đời tư, tính từ lúc vào showbiz đến nay, Lưu Diệc Phi chỉ thừa nhận hẹn hò với duy nhất nam diễn viên Hàn Song Seung Hun. Cô từng dính nghi vấn qua lại với Vu Thích, Lý Hiện và khiến cuộc hôn nhân của Trần Nghiên Hy - Trần Hiểu đổ vỡ, nhưng không lên tiếng phản hồi.

Song Seung Hun là người bạn trai duy nhất được Lưu Diệc Phi công khai tính đến hiện tại

Lưu Diệc Phi từng bị nghi "phim giả tình thật" với Lý Hiện...

... Trần Hiểu

Nguồn: Sina, Sohu