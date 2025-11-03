“Vua hài đất Bắc” Xuân Hinh lần đầu đóng phim điện ảnh ở tuổi 65: Tôi là nghệ sĩ trẻ triển vọng

Chiều 2/11, trong khuôn khổ Hội chợ Mùa Thu 2025 tại Đông Anh (Hà Nội), “vua hài đất Bắc” Xuân Hinh khiến khán giả bất ngờ khi xuất hiện cùng ê-kíp bộ phim “Mùi phở” – tác phẩm điện ảnh anh sẽ đảm nhận vai chính, dự kiến ra rạp dịp Tết Nguyên đán 2026.

Sự kiện có sự góp mặt của ba đoàn phim: Mưa đỏ, Tử chiến trên không và Mùi phở, thu hút đông đảo khán giả trẻ.

Không chỉ giao lưu, Xuân Hinh còn khiến cả hội trường bật cười với phong cách dí dỏm quen thuộc khi tiết lộ lý do “chạm ngõ” điện ảnh ở tuổi 65: “Ở nhà mãi nhìn thấy mình già đi thì chán lắm, mà già là chết sớm! Tôi phải ra ngoài ngắm các bạn trẻ đẹp cho vui. Bây giờ diễn viên Việt Nam ai cũng đẹp, cả nam lẫn nữ.”

Từ sân khấu chèo đến màn ảnh rộng

Sau hơn 50 năm gắn bó với sân khấu, Xuân Hinh – người được mệnh danh là “nghệ sĩ của nhân dân” – quyết định thử sức ở một lĩnh vực hoàn toàn mới: điện ảnh. Anh không giấu sự háo hức khi được làm việc với thế hệ trẻ: “Tiền bạc hay danh vọng không còn quan trọng. Tôi thích được làm việc với các bạn trẻ có đam mê, sáng tạo. Làm việc cùng họ, tôi thấy mình như trẻ lại.”

Trong Mùi phở, Xuân Hinh hoá thân thành ông chủ quán phở gia truyền, người giữ gìn hương vị truyền thống giữa thời hiện đại. Bộ phim lấy phở món ăn biểu tượng của người Việt làm “chất dẫn” cho câu chuyện về gia đình, ký ức và cội nguồn.

Theo chia sẻ của đạo diễn, nhà sản xuất Minh Beta, tác phẩm khai thác mâu thuẫn giữa các thế hệ trong một gia đình Bắc Bộ. “Phở là nguyên liệu, nhưng cũng là sợi dây kết nối các nhân vật nơi những con người tưởng chừng xa cách lại tìm thấy tình thân,” Minh Beta nói.

Mùi phở đánh dấu sự kết hợp thú vị giữa hai gương mặt đại diện cho hai thế hệ – hai vùng miền: Xuân Hinh của miền Bắc và Thu Trang của miền Nam. Nếu Thu Trang mang nét duyên hiện đại, sâu sắc của người phụ nữ Việt hôm nay, thì Xuân Hinh lại là tinh thần dân gian Bắc Bộ – mộc mạc, hóm hỉnh mà thấm đẫm tình người.

Bộ phim còn có sự tham gia của Thanh Thanh Hiền, Thanh Hương, Tiến Lộc, Cường Cá, và diễn viên nhí Bảo Nam – người sẽ vào vai cháu nội của nhân vật chính. Một phần bối cảnh phim được ghi hình tại Nam Định, quê hương của món phở truyền thống, nhằm tôn vinh văn hoá ẩm thực Việt.

“Tôi là nghệ sĩ điện ảnh trẻ triển vọng Xuân Hinh”

Dù tự nhận “đã vào hiệp cuối của cuộc đời”, Xuân Hinh vẫn giữ tinh thần lạc quan, hóm hỉnh. Ông gọi vui mình là “nghệ sĩ điện ảnh trẻ triển vọng Xuân Hinh” và cho biết hai tháng quay phim khiến ông “trẻ ra trông thấy”.

Tại sự kiện, nghệ sĩ bất ngờ hát một đoạn chầu văn khiến khán giả xúc động. Khoảnh khắc tiếng hát dân gian vang lên giữa hội chợ mùa thu khiến nhiều người rưng rưng – bởi đó không chỉ là phần biểu diễn, mà còn là lời nhắc về bản sắc Việt mà Xuân Hinh luôn nâng niu.

“Nếu phim này được khán giả đón nhận, năm sau tôi lại đóng nữa. Còn sức khoẻ thì còn diễn. Điện ảnh Việt đang đẹp, đang vui, mình cũng phải vui theo,” ông cười nói.

Với Mùi phở, Xuân Hinh không chỉ đem tiếng cười dân gian vào phim, mà còn góp phần nối dài hành trình quảng bá văn hoá Việt bằng nghệ thuật – giản dị mà thấm đẫm tình quê.

Vừa giao lưu với khán giả, Nghệ sĩ Ưu tú Xuân Hinh vừa tung hứng cùng hai đoàn phim khác là Mưa đỏ và Tử chiến trên không. Ông còn hào hứng đi “xin vía” các diễn viên hai bộ phim từng đạt doanh thu ấn tượng hơn 700 tỷ đồng và 250 tỷ đồng với mong muốn mang lại may mắn cho dự án Mùi phở.