Để bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, Cục Bà mẹ và Trẻ em đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Nam phối hợp với các cơ quan có liên quan, UBND và cơ quan công an nơi xảy ra vụ việc để kiểm tra, xác minh vụ việc và xử lý kịp thời, nghiêm minh đối tượng có hành vi vi phạm quyền trẻ em.

Hình ảnh bảo mẫu đánh đập, nhét vật cứng vào miệng trẻ 20 tháng tuổi. Ảnh chụp màn hình

Thực hiện các biện pháp hỗ trợ, can thiệp, bảo đảm quyền trẻ em theo quy định của Nghị định số 56-2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em.

Đồng thời, tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em; không để xảy ra tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em.

Trước đó, ngày 11-4, một số báo điện tử đăng bài phản ánh về việc giáo viên tại cơ sở mầm non tư thục ở thôn Phước Chánh, xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam xách ngược chân, đánh tới tấp một trẻ em khoảng 20 tháng tuổi trong giờ ngủ trưa, kèm theo hình ảnh và clip).

Trong clip, các cháu bé đang nằm ngủ trưa thì nữ bảo mẫu đi tới tủ đựng đồ dùng, lấy một dụng cụ giống cây thước. Sau đó, người này tiến lại cầm một chân của cháu bé xốc ngược lên, rồi liên tục lấy dụng cụ giống cây thước đánh mạnh vào cháu bé.

Bảo mẫu này cũng tiếp tục đánh một cháu bé khác rồi dùng thanh nhựa chọc vào miệng trẻ.

Nữ bảo mẫu bạo hành trẻ ở Quảng Nam tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 12-4, Công an tỉnh Quảng Nam đã vào cuộc điều tra clip bạo hành trẻ em tại cơ sở mầm non Con Cưng (xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn). Tại cơ quan công an, người phụ nữ trong clip đã thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm.

Tối 12-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với bà N.N.U.L (SN 1995; trú xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi hành hạ người khác theo điều 140 Bộ Luật Hình sự.