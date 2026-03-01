Xu hướng phòng khách 2026: Không còn tường tivi cầu kỳ, thay vào đó là 3 thiết kế thực tế hơn nhiều

Trong nhiều căn hộ mới - đặc biệt ở thế hệ trẻ - bức tường tivi không còn là trung tâm, thậm chí trở thành hạng mục bị xem là lãng phí nhất khi cải tạo. Điều gì đang xảy ra? Và nếu đang chuẩn bị sửa nhà, bạn có nên cân nhắc lại phần tường này?

Vì sao nhiều gia đình không còn “mặn mà” với tường tivi?

1. Tivi không còn là trung tâm giải trí

Trước đây, phòng khách xoay quanh chiếc tivi. Nhưng hiện nay, điện thoại, tablet, laptop, máy chiếu và nền tảng streaming khiến thói quen xem thay đổi hoàn toàn.

Nhiều gia đình thậm chí không treo tivi cố định nữa mà dùng màn chiếu hoặc tivi di động. Khi thiết bị không còn là trung tâm, việc đầu tư mạnh cho bức tường phía sau trở nên kém hợp lý.

Một chủ nhà chia sẻ: “Quyết định đúng nhất khi sửa nhà là giữ nguyên tường trắng, chỉ treo tivi và đặt kệ thấp. Không gian trông rộng hơn rõ rệt, và tôi dùng tiền tiết kiệm để mua màn hình lớn hơn.”

2. Tính trang trí nhiều, công năng ít

Các thiết kế truyền thống như đá cẩm thạch, phào chỉ hay lam trang trí nhìn có vẻ sang nhưng gần như không giúp ích gì cho sinh hoạt.

Trong bối cảnh căn hộ ngày càng nhỏ, nhiều gia đình bắt đầu ưu tiên lưu trữ, ánh sáng và sự linh hoạt hơn là chi tiết mang tính “trình diễn”.

3. Chi phí cao nhưng hiệu quả thấp

Thực tế, làm tường tivi đẹp hiếm khi rẻ. Một hệ vách hoàn chỉnh thường tiêu tốn từ vài chục đến cả trăm triệu đồng.

So với việc đầu tư vào tủ lưu trữ, sofa chất lượng, chiếu sáng hay thiết bị gia dụng – nhiều người nhận ra khoản chi này không thật sự đáng.

4. Phòng khách đang thay đổi vai trò

Phòng khách hiện đại không chỉ để tiếp khách. Nó có thể là góc làm việc, nơi đọc sách, khu vui chơi trẻ em, góc tập yoga hoặc phòng sinh hoạt chung.

Trong không gian đa năng như vậy, một bức tường thiết kế riêng cho tivi dễ trở thành yếu tố hạn chế.

Giới trẻ đang thiết kế lại bức tường tivi như thế nào?

1. Giữ tường trắng - đơn giản nhưng tinh tế

Xu hướng rõ rệt nhất hiện nay là “càng đơn giản càng đẹp”.

Một bức tường trắng trơn, kết hợp kệ thấp hoặc kệ di động, giúp không gian rộng rãi hơn, nhẹ mắt hơn và dễ thay đổi bố cục. Nhiều người nhận xét phòng khách trông thoáng hơn khoảng 1,5 lần khi bỏ các chi tiết nặng nề.

Một gia chủ khác chia sẻ: “Tôi không làm tường tivi, chỉ dùng tủ cổ điển và giá đỡ di động. Nhờ vậy có thể sắp xếp linh hoạt và không bị bó buộc.”

2. Biến tường tivi thành hệ lưu trữ

Nếu phải chọn một xu hướng “lên ngôi”, đó chính là tận dụng tường tivi để lưu trữ.

Nhiều thiết kế mới hướng đến:

- Tủ lửng cao khoảng 70–80cm để không gây nặng nề

- Kệ mở hai bên cho sách, đồ chơi, đồ trang trí

- Khoang kín giấu dây điện, router, thiết bị

Một căn hộ nhỏ chỉ rộng 3,4m đã phá bỏ một phần tường cũ để làm hệ tủ sâu 45cm cho đồ lớn và 21cm cho đồ nhỏ – tăng đáng kể sức chứa nhưng chỉ chiếm thêm khoảng 20cm diện tích.

Có gia đình còn làm tủ dài hơn 5m, chia khu rõ ràng: khu đồ ăn nhẹ, khu tivi và khu đồ gia dụng – biến toàn bộ bức tường thành hệ lưu trữ chính của nhà.

3. Thiết kế theo nhu cầu sống thực tế

Khi phòng khách không còn “chuẩn mực”, bức tường phía sau tivi cũng thay đổi theo.

Một gia đình có hai con nhỏ biến phòng khách thành khu leo trèo mini với thang dây và vách leo – hoàn toàn không có tivi.

Một gia chủ khác phá tường ngăn phòng ngủ, giữ lại nửa vách làm vách ngăn bo tròn. Nhờ đó phòng khách rộng gần gấp đôi, vừa có góc làm việc vừa là nơi uống cà phê cuối tuần.

Có nên làm tường tivi khi sửa nhà?

Câu trả lời không phải “nên” hay “không”, mà là “có phù hợp không”. Nếu đang chuẩn bị cải tạo, hãy tự hỏi:

- Bạn có xem tivi thường xuyên không?

- Phòng khách cần lưu trữ nhiều không?

- Không gian có cần linh hoạt cho nhiều hoạt động?

- Ngân sách nên ưu tiên cho hạng mục nào?

Trong nhiều trường hợp, bỏ tường tivi giúp tiết kiệm đáng kể chi phí và mang lại không gian sống thoáng hơn, thực tế hơn.

Kết luận

Sai lầm lớn nhất khi cải tạo nhà không phải là chọn sai vật liệu, mà là làm theo thói quen cũ mà không nhìn lại nhu cầu sống.

Bức tường phía sau tivi từng là “chuẩn mực”, nhưng trong lối sống hiện đại, nó không còn giữ vai trò như trước. Thay vì chạy theo thiết kế mẫu, nhiều gia đình đang chọn cách đơn giản hơn: làm ít đi nhưng sống thoải mái hơn.

Nếu đang sửa nhà, có lẽ điều đáng cân nhắc nhất không phải là tường tivi đẹp thế nào – mà là bạn thật sự cần gì trong không gian sống của mình.