Phòng khách không còn bàn cà phê: Xu hướng mới khiến nhiều gia đình bất ngờ vì nhà rộng hơn, sống tiện hơn

Nhưng vài năm trở lại đây, ngày càng nhiều gia đình bắt đầu bỏ hẳn bàn cà phê ra khỏi phòng khách. Ban đầu, nhiều người thấy quyết định này khá lạ lẫm. Nhưng khi thử áp dụng, họ nhận ra một điều bất ngờ: không gian sống trở nên rộng rãi, linh hoạt và tiện dụng hơn rất nhiều.

Không phải ngẫu nhiên mà xu hướng này lan nhanh trong các căn hộ hiện đại.

Chiếc bàn cà phê lớn từng quen thuộc đang bộc lộ nhiều bất tiện

Chiếm quá nhiều diện tích

Phòng khách của nhiều gia đình hiện nay chỉ khoảng 20-30m². Khi đặt thêm sofa lớn, kệ tivi và một chiếc bàn cà phê dài hơn 1 mét, lối đi gần như bị thu hẹp đáng kể.

Không ít người thừa nhận rằng khi đứng lên khỏi sofa, họ phải xoay người cẩn thận để tránh va vào góc bàn.

Với những gia đình có trẻ nhỏ, vấn đề này càng rõ rệt hơn. Các cạnh bàn cứng có thể khiến trẻ dễ bị va chạm khi chạy nhảy hoặc bò trên sàn. Vì vậy nhiều phụ huynh buộc phải dán miếng bảo vệ ở các góc bàn - vừa kém thẩm mỹ, vừa bất tiện.

Không ít gia đình sau khi có con đã quyết định chuyển bàn cà phê ra ban công hoặc bỏ hẳn để phòng khách trở thành khu vui chơi an toàn cho trẻ.

Khi bàn được dọn đi, cả không gian lập tức thay đổi: trẻ có thể chơi trên thảm, đọc sách tranh, lăn lộn thoải mái mà không lo va chạm.

Bàn cà phê dễ biến thành “bãi tập kết đồ”

Một thực tế quen thuộc trong nhiều gia đình: bàn cà phê thường xuyên trở thành nơi để đủ thứ đồ.

Điều khiển tivi, khăn giấy, đồ ăn vặt, kẹp móng tay, đồ chơi trẻ em, bưu kiện vừa nhận… tất cả đều có thể xuất hiện trên đó.

Chỉ cần một ngày không dọn dẹp, chiếc bàn ngay giữa phòng khách có thể trở nên lộn xộn và mất thẩm mỹ.

Điều trớ trêu là dù đã dọn gọn gàng, chỉ vài giờ sau đồ đạc lại xuất hiện trở lại. Nguyên nhân rất đơn giản: bàn cà phê nằm đúng vị trí thuận tiện nhất, nên mọi người vô thức đặt đồ lên đó.

Chức năng thực tế lại khá hạn chế

Nhiều bàn cà phê có ngăn chứa phía dưới, nhưng phần lớn chỉ dùng để cất những món đồ ít khi sử dụng.

Thực tế, chiếc bàn này thường chỉ phục vụ vài việc nhỏ: đặt cốc nước, để điều khiển tivi hoặc bày chút đồ ăn nhẹ.

Trong khi đó, nó lại chiếm vị trí trung tâm của phòng khách và thường khá nặng, khó di chuyển khi cần thay đổi bố cục.

Khi bỏ bàn cà phê, phòng khách bỗng trở nên linh hoạt hơn

Khi chiếc bàn lớn biến mất, khoảng trống giữa phòng khách mở ra rất nhiều khả năng sử dụng mới.

Bàn phụ di động - giải pháp nhỏ mà tiện

Thay vì một chiếc bàn cố định, nhiều gia đình chuyển sang dùng bàn phụ nhỏ đặt cạnh sofa.

Loại bàn này thường có kích thước gọn nhẹ, thậm chí có bánh xe nên có thể di chuyển linh hoạt.

Bình thường, bàn được đặt bên cạnh sofa để để sách, khăn giấy, điều khiển tivi hoặc cốc nước. Khi cần, chỉ cần kéo lại gần là sử dụng được ngay.

So với bàn cà phê truyền thống, chiếc bàn nhỏ này:

- chiếm rất ít diện tích

- dễ di chuyển

- giá thành không cao

- dễ thay đổi vị trí theo nhu cầu

Nhờ vậy, khu vực giữa phòng khách được giữ trống hoàn toàn.

Nhiều gia đình trải thêm một tấm thảm lớn để trẻ chơi đồ chơi, đọc sách hoặc để cả nhà ngồi trò chuyện vào cuối tuần.

Một chiếc bàn lớn đa năng thay cho bàn cà phê

Một số gia đình lại chọn cách khác: đặt một chiếc bàn dài bằng gỗ trong phòng khách.

Chiếc bàn này không chỉ là nơi tiếp khách mà còn có nhiều công năng:

- ban ngày là bàn làm việc

- buổi chiều là bàn học cho trẻ

- giờ ăn trở thành bàn ăn gia đình

- cuối tuần có thể biến thành bàn chơi hoặc bàn sinh hoạt chung

So với việc ngồi ăn trên sofa quanh bàn cà phê thấp, việc ngồi quanh bàn lớn giúp cả gia đình thoải mái và đúng tư thế hơn.

Không gian phòng khách cũng vì thế trở thành nơi sinh hoạt chung thực sự.

Phòng khách biến thành không gian sinh hoạt đa chức năng

Một số gia đình thậm chí còn giảm bớt vai trò của tivi.

Thay vì bức tường tivi truyền thống, họ biến cả mảng tường thành giá sách hoặc tủ lưu trữ, biến phòng khách thành nơi đọc sách, học tập và làm việc.

Khi đó, phòng khách không còn là nơi chỉ để “tiếp khách” mà trở thành trung tâm sinh hoạt của cả gia đình.

Từ “nhà trưng bày đồ đạc” sang “không gian sống cho con người”

Sự thay đổi này phản ánh một tư duy mới trong thiết kế nhà ở. Trước đây, nhiều không gian trong nhà được bố trí theo tiêu chuẩn cố định: phòng khách phải có sofa lớn, bàn cà phê và tivi.

Nhưng ngày nay, nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi: không gian đó thực sự phục vụ ai?

Nếu một món đồ chiếm diện tích lớn nhưng ít sử dụng, việc loại bỏ nó đôi khi lại giúp cuộc sống trở nên thoải mái hơn.

Khi phòng khách không còn bị “đóng khung” bởi bàn cà phê, không gian này có thể trở thành:

- nơi trẻ chơi đùa

- nơi cả nhà đọc sách

- nơi tập yoga hoặc thư giãn

- nơi làm việc tại nhà

- nơi trò chuyện cùng bạn bè

Nói cách khác, phòng khách trở về đúng vai trò của nó: phục vụ cuộc sống của người trong nhà, chứ không phải chỉ để bày biện cho đẹp mắt.

Trong thiết kế nhà ở hiện đại, nhiều người bắt đầu nhận ra rằng không phải món đồ truyền thống nào cũng cần giữ lại.

Đôi khi, chỉ cần bỏ đi một chiếc bàn cà phê cồng kềnh, bạn sẽ thấy căn nhà của mình rộng hơn, gọn hơn và sống động hơn rất nhiều.