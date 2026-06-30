Xu hướng livestream chia sẻ cộng đồng: Khi mỗi đơn hàng là một vòng tay yêu thương

Sức lan tỏa từ những phiên "Mega Live" mang thông điệp xã hội

Bên cạnh các nhãn hàng, phiên live còn nhận được sự đồng hành lan tỏa của nhiều nghệ sĩ và người nổi tiếng như Hoa hậu Ngọc Hân (mang các thiết kế áo dài tự thực hiện đến đấu giá gây quỹ), ca sĩ Kyo York, và vận động viên quốc gia Nguyễn Tiến Trọng. Sự kết hợp của các cơ quan ban ngành, doanh nghiệp cùng đội ngũ sáng tạo nội dung đã tạo nên một không khí hậu trường vô cùng khẩn trương, nơi mọi người miệt mài đứng thử sân khấu, căn chỉnh từng góc máy để đảm bảo sự chỉn chu nhất trước giờ bấm máy

Không khí khẩn trương, chuẩn bị kỹ lưỡng tại trường quay phiên livestream thiện nguyện

Sự thành công của những chiến dịch mang tính cộng đồng này phần lớn nhờ vào sự đồng hành của những nhà sáng tạo nội dung có sức ảnh hưởng, những người xem livestream không chỉ là nghề mưu sinh mà còn là công cụ lan tỏa giá trị tốt đẹp.

Trong số các gương mặt đồng hành cùng chương trình, nhiều khán giả bất ngờ với sự xuất hiện của Hạnh Mikixi – một nhà sáng tạo nội dung sở hữu kênh TikTok hơn 811.000 người theo dõi và 12 triệu lượt yêu thích. Từng được biết đến với background là một người mẫu thời trang (Fashion Model) chuyên nghiệp, quyết định chuyển dịch sang không gian số và tự thân khởi nghiệp của cô là cả một hành trình dài vượt bão.

Hạnh Mikixi tích cực điều phối, tương tác cùng khán giả trên sóng trực tiếp

Ít ai biết rằng, đằng sau nguồn năng lượng tích cực trên phiên live, Hạnh còn là một bà mẹ bỉm sữa đơn thân gánh vác gia đình nuôi hai con nhỏ suốt gần 4 năm qua. Đối mặt với bão giông cuộc đời ở vai trò người đứng đầu, cô chọn cách kiên cường tự lập, không than vãn và biến những áp lực cuộc sống thành động lực để vươn lên.

Khi được hỏi về lý do gác lại các công việc thương mại để dồn sức cho một phiên live thiện nguyện kéo dài đứng suốt mười mấy tiếng, Hạnh chia sẻ dưới góc độ của một người mẹ: "Làm mẹ rồi mới thấu hiểu hết nỗi đau của những phụ huynh có con không may bạo bệnh. Phiên live này khác hoàn toàn với công việc mưu sinh hàng ngày của Hạnh. Nó mang một năng lượng rất đặc biệt vì mình biết mỗi nỗ lực của ekip, mỗi đơn hàng của khách bấy giờ sẽ đổi lấy những nụ cười, những liều thuốc cho các con. Đó là giá trị lớn nhất mà nghề livestream có thể mang lại."

Định nghĩa mới về sự thành công của thế hệ KOC/KOL trẻ

Câu chuyện vươn lên từ nghịch cảnh của một người mẹ đơn thân như Hạnh Mikixi, hay sự cống hiến thầm lặng của hàng trăm nhân sự hậu trường trong các phiên Mega Live đã và đang gửi đi một thông điệp mạnh mẽ đến cộng đồng những người làm sáng tạo nội dung trẻ tuổi.

Sự thành công của một KOC, KOL giờ đây không chỉ được đo đếm bằng giá trị hợp đồng hay doanh thu cá nhân, mà còn được khẳng định qua những giá trị tích cực họ để lại cho xã hội. Hành trình đi từ số 0, vượt qua nghịch cảnh để đứng vững và cống hiến cho cộng đồng là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy: Chỉ cần làm nghề bằng cái tâm trong sáng, sự kiên trì và tính chỉn chu, bất kỳ ai – dù xuất phát điểm khó khăn đến đâu – cũng đều có cơ hội gặt hái thành công và tạo nên những điều ý nghĩa.

Chiến dịch khép lại với những con số doanh thu ấn tượng, nhưng trên hết, xu hướng livestream nhân văn chắc chắn sẽ còn tiếp tục phát triển, định hình nên một thế hệ nhà sáng tạo nội dung mới: Bản lĩnh, chuyên nghiệp và luôn biết cách sưởi ấm cộng đồng bằng chính thế mạnh chuyên môn của mình.