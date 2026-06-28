Khởi đầu hành trình hạnh phúc với triển lãm cưới "The First Page" 2026 của Meliá Hanoi

Hà Nội, tháng 6 năm 2026, Meliá Hanoi chính thức giới thiệu Wedding Fair 2026 - The First Page, sự kiện cưới đặc biệt diễn ra vào ngày 27 & 28 tháng 6, quy tụ hơn 30 đối tác trong lĩnh vực tổ chức tiệc cưới, từ trang trí, váy cưới, trang điểm, nhiếp ảnh, quà tặng, thiệp cưới đến các dịch vụ trải nghiệm dành riêng cho cô dâu chú rể.

Với chủ đề "The First Page – Trang đầu tiên", Meliá Hanoi mong muốn mang đến cho các cặp đôi nguồn cảm hứng để bắt đầu viết nên câu chuyện hạnh phúc của riêng mình, nơi ngày cưới được viết nên như trang đầu tiên đầy cảm xúc, mở ra những chương hạnh phúc trọn vẹn về sau. Sự kiện là dịp để khách tham dự khám phá những xu hướng cưới mới nhất, gặp gỡ các thương hiệu uy tín trong ngành và tìm kiếm những ý tưởng cho một lễ cưới tinh tế, chỉn chu và mang đậm dấu ấn cá nhân.Phòng đại tiệc không cột tại Meliá Hanoi với sức chứa hơn 1000 khách

Bên cạnh đó, Triển lãm Cưới 2026 tại Meliá Hanoi cũng là cơ hội để các cặp đôi khám phá không gian tiệc cưới sang trọng của khách sạn, đặc biệt là Grand Ballroom – một trong những địa điểm tổ chức tiệc cưới và sự kiện quy mô lớn nổi bật tại trung tâm Hà Nội. Với thiết kế thanh lịch, sức chứa linh hoạt, dịch vụ ẩm thực cao cấp và đội ngũ tổ chức sự kiện giàu kinh nghiệm, Meliá Hanoi mang đến cho các cặp đôi một hành trình cưới trọn vẹn, từ buổi lễ ấm cúng đến tiệc cưới lộng lẫy.

Điểm nhấn của sự kiện năm nay là sự góp mặt của hơn 30 đối tác cưới, cùng nhau tạo nên một hệ sinh thái dịch vụ đa dạng và chuyên nghiệp. Các cặp đôi sẽ có cơ hội trải nghiệm trực tiếp các ý tưởng trang trí, thử váy cưới, tham khảo phong cách trang điểm, gặp gỡ các nhiếp ảnh gia, tìm hiểu các gói dịch vụ cưới và nhận tư vấn cá nhân hóa từ đội ngũ chuyên gia.

Bên cạnh những trải nghiệm tư vấn chuyên sâu, Meliá Hanoi cũng mang đến các ưu đãi dành riêng cho các cặp đôi đặt tiệc cưới trong khuôn khổ Triển lãm Cưới. Các cặp đôi có thể lựa chọn những quyền lợi đặc biệt như miễn phí mocktail đầu giờ đón khách, ưu đãi phí phục vụ đồ uống do gia đình mang vào, bữa tiệc trưa hoặc tối dành cho cô dâu chú rể, hoặc nâng hạng phòng cưới lên hạng phòng The Level Suite. Đây là những đặc quyền được thiết kế nhằm nâng tầm trải nghiệm cưới, đồng thời mang đến sự trọn vẹn trong ngày trọng đại.

Đặc biệt, với các hợp đồng cưới xác nhận sớm trước ngày 30 tháng 7 năm 2026, Meliá Hanoi dành tặng ưu đãi 10% giá phòng lưu trú dành cho khách tham dự tiệc cưới, giúp các cặp đôi dễ dàng chuẩn bị trải nghiệm tiếp đón trọn vẹn hơn cho gia đình và bạn bè thân thiết.

Đại diện Meliá Hanoi chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn Wedding Fair 2026 không chỉ là một sự kiện giới thiệu dịch vụ cưới, mà còn là nơi các cặp đôi có thể bắt đầu hình dung rõ hơn về ngày trọng đại của mình. Với kinh nghiệm tổ chức các sự kiện quy mô lớn, không gian sang trọng và sự đồng hành của hơn 30 đối tác chuyên nghiệp, Meliá Hanoi kỳ vọng mang đến một điểm hẹn cưới đáng nhớ ngay tại trung tâm thủ đô."

Tọa lạc tại vị trí trung tâm Hà Nội, Meliá Hanoi từ lâu đã là điểm đến quen thuộc cho các sự kiện quan trọng, hội nghị, tiệc cưới và những dịp kỷ niệm đặc biệt. Với phong cách phục vụ tận tâm, không gian thanh lịch và khả năng cá nhân hóa trải nghiệm, khách sạn tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những địa điểm lý tưởng cho các cặp đôi tìm kiếm một lễ cưới đẳng cấp tại Hà Nội.