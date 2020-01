Xu hướng chọn quà Tết của giới trẻ

Tết sum vầy… không chỉ ở nhà



Theo quan niệm truyền thống, Tết Nguyên Đán là dịp để cả gia đình, dù ai học xa làm xa vẫn sẽ trở về cùng nhau tụ hội. Do đó những ngày nghỉ Tết, mọi người trong gia đình thường chỉ quây quần bên nhau hoặc đi chúc Tết họ hàng thân thích.

Vẫn giữ nét truyền thống sum vầy bên nhau, thế nhưng Tết của những người trẻ không chỉ gói gọn lại bên mâm cơm gia đình với những món ăn truyền thống nữa. Giờ đây, những nhà hàng ẩm thực trong nước hay ẩm thực Á Đông vẫn luôn nằm trong sự cân nhắc của các bạn trẻ để cùng gia đình thưởng thức không khí Tết. Hầu hết các nhà hàng nước ngoài đặc biệt là nhà hàng Nhật vẫn mở cửa xuyên suốt Tết Nguyên Đán nên đây chính là một cơ hội "hời" để bạn dắt cha mẹ mình nếm thử những món mới hoặc hẹn gặp bạn bè tại một nhà hàng Nhật truyền thống nào đó.

Bận thì bận nhưng... đón Tết phải đẹp

"Tết bận rộn nhưng Tết vẫn phải đẹp" luôn là tiêu chí của phái nữ khi Tết đến. Tuy nhiên, những ngày dọn dẹp cuối năm khiến ta xuề xòa bỏ quên bản thân. Bởi những ngày đón năm mới, khí hậu hanh khô cộng với việc lau dọn, tiếp xúc nhiều với nước, chất tẩy rửa khiến làn da của bạn dễ bị tổn thương. Do đó, đừng quên bỏ túi một số sản phẩm dưỡng da như lotion, serum vitamin, mặt nạ dưỡng ẩm, kem dưỡng trắng da… để dù đón Tết có tất bật thì nhan sắc vẫn rạng ngời sắc xuân.

Quà tặng "healthy và balance"

Trong những thập niên trước, quà tặng Tết truyền thống thường chỉ gói gọn trong các loại bánh mứt truyền thống như cặp gà cặp vịt biếu tặng trước giao thừa, bánh tét bánh chưng hay vò rượu. Nhưng những năm gần đây, các bạn trẻ có xu hướng làm mới quà tặng Tết. Bên cạnh chọn lựa thực phẩm sạch, sản vật, sản phẩm ngoại nhập thì những sản phẩm ứng dụng, phục vụ trong đời sống hằng ngày cũng được cân nhắc cho vào những thức quà sẽ mang biếu tặng. Do đó, trong xu thế "healthy và balance" hay "organic", người trẻ chọn đặt mua những món quà mới lạ như hạt macca, hạt dẻ, bột trà xanh, hương thơm xông nhà… làm quà Tết để biếu tặng. Những thức quà này không chỉ độc đáo, mới lạ mà chủ yếu được chiết xuất từ tự nhiên, thành phần an toàn, có lợi cho sức khỏe. Trong đó, các sản phẩm Nhật Bản được ưa chuộng hơn cả nhờ vào sự uy tín và an toàn đã được cả thế giới công nhận.

