Xu hướng ăn Tết đáng nhớ khi khám phá trời Âu, du xuân Giáp Thìn trên đất Mỹ

Hãy cùng Vietravel ngao du đến các vùng đất Châu Âu, Mỹ để có thêm nhiều trải nghiệm và kỷ niệm đáng nhớ bên người thân trong dịp lễ đặc biệt này nhé!

Khám phá lục địa lâu đời nhất trên Trái Đất

Châu Âu được mệnh danh là lục địa lâu đời nhất trên Trái Đất, chính vì vậy nơi đây là sự kết hợp tuyệt vời giữa hiện đại và cổ điển. Nếu bạn chọn Châu Âu, Mỹ là nơi để ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt của bản thân và gia đình trong dịp năm mới 2024 thì đừng bỏ lỡ những địa điểm đặc biệt dưới đây:

1. Lạc lối bên dòng sông Seine thơ mộng và chiêm ngưỡng tháp Eiffel

Được mệnh danh là vùng đất của tình yêu và sự lãng mạn, Pháp luôn biết cách lôi cuốn du khách thông qua những địa điểm nổi tiếng, đặc biệt nhất phải nhắc đến đó chính là dòng sông Seine - biểu tượng yên bình tọa lạc ở kinh đô ánh sáng. Trong tuyến tour Tết Giáp Thìn của Vietravel, bạn sẽ trải nghiệm ngồi trên du thuyền đi dọc đôi bờ sông, thu vào tầm mắt những khung cảnh đẹp như mơ, cùng "người thương" nhâm nhi ly rượu vang và lắng nghe những giai điệu âm nhạc du dương.

Vẻ đẹp thơ mộng của sông Seine.

Vẻ đẹp của sông Seine được thể hiện rõ nét thông qua những công trình kiến trúc cổ kính nổi danh khắp thế giới nằm dọc đôi bờ: Nhà thờ Đức Bà Paris, tháp Eiffel, Bảo tàng Louvre… Không chỉ vậy, những hàng cây cổ thụ, những cây cầu hàng trăm tuổi bắc qua sông cũng vẽ nên một bức tranh rực rỡ sắc màu, chỉ duy nhất Paris sở hữu được.



2. Đến Zaanse Schans thơ mộng chiêm ngưỡng biểu tượng kiêu hãnh của người Hà Lan

Hà Lan không chỉ có những cánh đồng cỏ, những trang trại bò sữa hay thành phố Amsterdam xinh đẹp mà bên cạnh đó còn là sự xuất hiện của những làng quê yên bình với điểm nhấn là hình ảnh chiếc cối xay gió. Dĩ nhiên, nếu có cơ hội đặt chân đến Hà Lan, đừng bỏ lỡ ngôi làng Zaanse Schans - nơi bạn có thể tìm thấy một khoảng lặng bình yên trong dịp đầu năm mới.

Các chương trình tour của Vietravel sẽ đưa bạn đến với vùng đất Zaanse Schans - nơi có ngôi làng cối xay gió nổi tiếng bậc nhất thế giới. Không chỉ tận mắt chiêm ngưỡng niềm kiêu hãnh của người Hà Lan là những chiếc cối xay gió có tuổi đời hơn 300 năm, bạn còn có thể tham quan xưởng sản xuất giày gỗ truyền thống, tìm hiểu quy trình tạo ra phô-mai thơm ngon…

Zaanse Schans - nơi yên bình với những chiếc cối xay gió cổ xưa.

"Tại Hà Lan, cái gì có thể nhìn thấy trong cuộc sống, đều có thể tìm thấy trong bảo tàng" - là câu nói thể hiện rõ văn hóa lịch sử của con người nơi đây. Bên cạnh bảo tàng Vincent Van Gogh thì bảo tàng Bia Heineken cũng nằm tại Amsterdam là điểm đến thu hút nhiều du khách ghé đến khám phá vào mỗi năm.

3. Chiêm ngưỡng di sản thế giới Stonehenge

Nếu bạn là người thích khám phá những công trình di tích cổ trên thế giới, thì đừng bỏ lỡ bãi đá cổ Stonehenge ở Vương quốc Anh. Theo ý kiến của các nhà khoa học trên thế giới, đền đá Stonehenge có thể được xem là một nơi chôn cất, một đền thờ hoặc một đài quan sát.

Bãi đá cổ Stonehenge mang trong mình những câu chuyện kỳ bí.

Ghé đến "xứ sở sương mù", nhiều du khách đã chọn đến với quần thể di sản này để có thể tận mắt chiêm ngưỡng quần thể với những cột đá cao lớn tạo thành vòng tròn khá đặc biệt. Thông tin từ các chuyên gia, mỗi một cột đá có chiều cao khoảng 4m và rộng 2m, trọng lượng khoảng 30 tấn.



4. Chu du đến những thành phố hiện đại bậc nhất nước Mỹ

Đến với hành trình du lịch Đông - Tây Hoa Kỳ của Vietravel, bạn sẽ có dịp chiêm ngưỡng những thành phố hiện đại, sầm uất bậc nhất ở xứ sở cờ hoa như New York, Philadelphia, Washington DC, Las Vegas, Los Angeles, San Jose và San Francisco. Thỏa sức khám phá Bờ Đông - Tây Hoa Kỳ, cùng gia đình và "người thương" chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc vĩ đại, mua sắm tại những trung tâm thương mại sẽ là trải nghiệm khó quên.

New York được biết đến là một trong những thành phố hiện đại và lớn trên thế giới. Nơi đây có khá nhiều địa điểm nổi tiếng thu hút hàng triệu lượt du khách ghé đến vào mỗi năm. Một số trải nghiệm mà bạn không thể bỏ qua chính là lên du thuyền thưởng ngoạn biểu tượng của thành phố New York - Tượng Nữ thần tự do; cùng gia đình tản bộ tại Quảng trường Thời Đại hay con phố tài chính Wall Street; chụp hình kỷ niệm tại tòa tháp Trump Tower…

Tượng Nữ thần tự do - biểu tượng văn hóa đầy tự hào của nước Mỹ.

Ngoài Philadelphia, Washington D.C, Los Angeles thì Las Vegas còn là thành phố sôi động được khá nhiều du khách yêu thích, đặc biệt là giới trẻ. Được mệnh danh là thành phố không có bóng tối hay kinh đô giải trí của toàn thế giới, từ tháng 12 cho đến tháng 4 hàng năm, thành phố này luôn trong trạng thái nhộn nhịp khi các lễ hội âm nhạc, ẩm thực… đặc sắc liên tục được tổ chức.

Tết Giáp Thìn đã sắp đến rồi, nếu bạn và gia đình vẫn chưa biết địa điểm nào để du Xuân, lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ, liên hệ ngay với Vietravel để nhận tư vấn nhanh nhất về hành trình tour cũng như các chương trình khuyến mại siêu xịn trong dịp đầu năm này nhé!

Khám phá các hành trình tour châu Âu & châu Mỹ tại đây.



Pháp - Luxembourg - Bỉ - Hà Lan - Đức: Khu đồng quê cối xay gió Zaanse Schans & Trải nghiệm bia Heineken (9 ngày)



Khởi hành: 05/02/2024 (Tối 26 Tết)

Giá từ: 75.990.000 VND

Liên tuyến Đông Tây Hoa Kỳ: New York - Philadelphia - Washington DC - Las Vegas - San Diego - Los Angeles (10 ngày)

Khởi hành dự kiến: 25/1; 29/2; 14, 21/3; 25/4; 22/5

Giá từ: 86.990.000 VND

Bên cạnh chùm tour Tết đang có giá tốt cùng các ưu đãi lớn, Vietravel còn tung ra chương trình khuyến mại Xuân 2024 "Tết - Kết vạn niềm vui" diễn ra từ 15/11/2023 đến hết 29/02/2024 (áp dụng với các tour khởi hành từ 01/12/2023 đến hết 29/02/2024). Theo đó, khách hàng đăng ký tour trọn gói và thanh toán 100% giá trị tour sẽ được hưởng nhiều ưu đãi lớn nhất trong năm, bao gồm: ● Ưu đãi nhóm lên đến 400.000 đồng/khách (tour trong nước) và 800.000 đồng/khách (tour nước ngoài). ● Ưu đãi dành cho nhóm khách kiều bào về nước du xuân (từ 05 khách trở lên, trong đó có tối thiểu 01 khách Việt kiều) giảm 100.000 đồng/khách (tour trong nước) và giảm 200.000 đồng/khách (tour nước ngoài). ● Mua tour online trên Website và App Vietravel giảm ngay 200.000 đồng/booking. ● Tri ân Quý hội viên mới VietravelPlus khi kích hoạt thành công sẽ được nhân gấp 5 lần điểm thưởng (10 điểm x 5 = 50 điểm). Áp dụng từ ngày 01/12 đến hết 31/12/2023. ● Rút thăm trúng thưởng với quà tặng "siêu khủng" là 10 chiếc iPhone 15. ● Ưu đãi hấp dẫn từ các đối tác tài chính & ngân hàng: BIDV, Techcombank và cổng thanh toán VNPAY-QR ● Hàng ngàn quà tặng hấp dẫn, mang tính ứng dụng cao dành cho khách du lịch. ● Bên canh đó, Vietravel còn tung ra bộ sản phẩm mừng sinh nhật với giá "sốc" chỉ từ 288.000 đồng, 1.288.000 đồng, 2.288.000 đồng… Lưu ý: Từng chương trình có điều kiện áp dụng cụ thể.

