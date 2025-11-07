Liên quan tháp Chăm hơn nghìn năm tuổi ngâm nước nhiều ngày, dân lo ngại công trình sập đổ, trao đổi với phóng viên vào chiều 6/11, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao TP Huế cho biết, do công trình nằm dưới cồn cát, sát bên biển, khi thủy triều dâng cao sẽ thẩm thấu vào bên trong nên rất khó xử lý nước ngập. “Trước đây tháp từng bị ngập, đơn vị quản lý thuê máy bơm hút cạn nước tại khu vực di tích, sau đó nước lại đầy trở lại. Chúng tôi sẽ mời chuyên gia nghiên cứu, tính toán giải pháp chống ngập lâu dài cho công trình, chứ để xảy ra tình trạng như vậy là không ổn!”, một lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao TP Huế thông tin.