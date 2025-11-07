Anh Hoàng Tuấn, một người dân xã Phú Vinh, lo lắng: “Nước ngâm lâu ngày thế này, công trình cổ sẽ bị thối nền móng, nguy cơ sập đổ rất cao.﻿ Người dân giờ chỉ biết cầu mong ngôi tháp vượt qua trận mưa lớn dồn dập này”. Theo anh Tuấn, khu vực di tích chỉ cần trang bị hệ thống bơm tự động công suất lớn, khi phát hiện ngập lụt, máy bơm tự kích hoạt, rút hết nước quanh chân tháp chỉ trong khoảng nửa giờ đồng hồ. “Chúng tôi mong lãnh đạo và ngành văn hóa TP Huế sớm quan tâm, cứu lấy ngôi tháp còn nguyên vẹn duy nhất của xứ Huế này. Nếu nó sập thì thật là đau xót và rất có lỗi với tiền nhân”, anh Tuấn bày tỏ.