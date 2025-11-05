Trụ cầu trên đường Hồ Chí Minh ở Huế bị mưa lũ đẩy lệch gần 1 mét

Sáng 5/11, lãnh đạo Sở Xây dựng TP Huế cho biết, mưa lũ kéo dài khiến tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây xuất hiện nhiều điểm sạt lở.

Cụ thể, tại Km109+150 - Km109+200, mặt đường nứt dọc, dài khoảng 50m, bề rộng vết nứt lớn nhất 20cm. Khu Quản lý đường bộ II chỉ đạo Công ty 483 tổ chức rào chắn để đảm bảo an toàn giao thông.

Cầu cạn trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn qua TP Huế bị mưa lũ đẩy xô lệch gần 1 mét.

Ngoài ra, còn 11 vị trí bị tắc giao thông gồm: Km385+900, Km386+040, Km386+300, Km386+780, Km389+150, Km391+700, Km392+500, Km407+460, Km407+950, Km408+040, Km408+350. Hiện các điểm này được phân luồng từ hai đầu, dự kiến thông xe vào ngày 6/11 nếu thời tiết thuận lợi.

Theo Sở Xây dựng, ảnh hưởng mưa lớn cũng khiến cây cầu tại Km396+050 trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua địa bàn xã A Lưới 4 bị hư hỏng. Qua quan sát, trụ T1 của cầu bị nghiêng xuống phía hạ lưu, gây mất ổn định kết cấu, không đảm bảo an toàn khai thác.

Trong khi đó, lãnh đạo UBND xã A Lưới 1 cho biết, khoảng 6h45 sáng 5/11 một lượng lớn đất đá từ taluy dương sạt xuống Km317+150 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn qua địa bàn. Đến 9h30, lực lượng chức năng cùng người dân thu dọn tạm thời để các phương tiện lưu thông trở lại.

Mưa lũ gây ra nhiều điểm sạt lở ở miền núi TP Huế

Mưa lớn những ngày qua cũng khiến tuyến đường vào thôn Pa Ay (xã Hồng Thủy cũ) bị sạt lở nghiêm trọng. Chính quyền địa phương và người dân tiến hành khắc phục, nhưng hiện vẫn có dấu hiệu tiếp tục sạt, nguy cơ chia cắt thôn với 132 hộ dân.

Thông tin từ Cục Khí tượng thuỷ văn, sáng 5/11, bão Kalmaegi vượt qua khu vực phía Bắc của đảo Palawan của Philippines và đi vào vùng biển phía Đông của khu vực giữa của Biển Đông, trở thành cơn bão số 13, cường độ cấp 13, giật cấp 16.

Lúc 8h, vị trí tâm bão số 13 Kalmaegi cách đảo Song Tử Tây khoảng 480km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất mạnh cấp 13 (134-149km/h), giật cấp 16. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h.

Dự báo khoảng chiều 6/11, bão đi vào khu vực vùng biển TP Đà Nẵng, Khánh Hòa. Khoảng đêm cùng ngày (sau 21h) đến sáng sớm 7/11, bão đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk, sau đó di chuyển sang Lào, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tan dần.