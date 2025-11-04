Ngày 4-11, liên quan đến việc sập 15m tường Hoàng thành (Đại nội) Huế, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, nhấn mạnh tình trạng xuống cấp không chỉ nằm ở vị trí tường vừa sập mà còn phân bố trên nhiều đoạn tường thành.

Ông Hoàng Việt Trung: Đây là lời cảnh báo và cũng là cơ hội để đánh giá tổng thể Hoàng thành Huế.

Nguyên nhân tường sập được nhận định do ảnh hưởng của mưa lũ kéo quá dài, thêm vào đó là sự tác động dòng nước của hệ thống ngoại kim thủy nên ngâm nước quá lâu, tạo ra tác động lớn.

"Hệ thống Hoàng thành dài khoảng 2,4km và trước khi sự cố xảy ra, chúng tôi đã ghi nhận nhiều vị trí có hiện tượng chuyển vị, nứt vỡ. Đây là vật liệu tồn tại hàng trăm năm, nên việc chịu tác động mạnh của thời tiết cực đoan là điều đáng lo ngại" - ông Trung nói.

Đoạn tường thành bị sập đổ vào bên trong.

Ông Trung xem sự cố lần này vừa là cảnh báo, vừa là thời điểm để thực hiện đánh giá toàn diện hệ thống thành lũy cổ. Trung tâm đã đề nghị UBND TP Huế cho phép chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát tổng thể tường Hoàng thành và hệ thống kè hồ ngoại kim thủy – công trình có niên đại tương đồng và cũng thường xuyên chịu tác động xói mòn.

Tường Hoàng thành gồm 3 lớp và hiện đã mất kết dính.

"Đây là lúc để chúng ta tiếp cận công tác bảo tồn một cách căn cơ hơn, có chiến lược dài hạn, nhằm đảm bảo tính bền vững và giữ gìn giá trị di sản" - ông Trung khẳng định.

Đại Nội Huế được xây dựng từ năm 1804 dưới triều vua Gia Long, hoàn thiện năm 1833 dưới triều Minh Mạng, gồm ba vòng thành bảo vệ: Kinh thành, Hoàng thành và Tử Cấm thành. Tường Hoàng thành cao khoảng 4m, dày hơn 1m, xây bằng gạch và bao quanh bởi hệ thống hào phòng thủ. Năm 1993, quần thể di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới.

Bức tường Hoàng thành gồm 3 lớp nhưng đã mất kết dính.

Vào tối 2-11, giữa bối cảnh Huế hứng chịu ba đợt lũ lớn liên tiếp chỉ trong hơn một tuần, một đoạn tường Hoàng thành đoạn phía Bắc giáp đường Đặng Thái Thân, gần cổng Hòa Bình bị sập với chiều dài khoảng 15m.

Cần có sự đánh giá tổng thể hệ thống tường Hoàng thành.

Nhiều đoạn tường Hoàng thành bị nứt, trụt, chuyển vị.

Việc đánh giá tổng thể không những dừng lại ở hệ thống tường Hoàng thành mà cả hệ thống ngoại kim thủy có niên đại tương đương.