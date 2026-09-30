Xót xa hình ảnh cuối cùng của con trai siêu mẫu lừng danh vừa qua đời ở tuổi 27

Cách đây không lâu, Hollywood chấn động trước tin Presley Gerber - con trai cả của siêu mẫu huyền thoại Cindy Crawford và doanh nhân tỷ phú Rande Gerber - đột ngột qua đời ở tuổi 27. Đến ngày 25/9 (giờ Mỹ), thi thể Presley Gerber đã được hỏa táng. Tro cốt sẽ được gia đình lưu giữ tại nhà riêng ở Malibu, California thay vì chôn cất hay rải ra biển. Dù hậu sự của Presley Gerber đã hoàn tất, nhưng đến hiện tại, nguyên nhân chính thức dẫn đến cái chết của anh vẫn chưa được cảnh sát công bố.

Sáng nay (30/9), tờ Page Six đã đăng tải khoảnh khắc cuối cùng của Presley Gerber. Theo đó, trong video, con trai của Rande Gerber và Cindy Crawford tự quay mình bên trong Resolutions Living - một cơ sở cai nghiện ở Santa Monica, California (Mỹ) - chỉ vài tiếng trước khi qua đời. Presley mặc áo ba lỗ màu trắng, đeo dây chuyền bạc và kính mắt. Sau đó, nam người mẫu tiếp tục quay các không gian sinh hoạt bên trong cơ sở.

Vài tiếng trước khi qua đời, Presley Gerber đã quay video giới thiệu không gian sinh hoạt bên trong cơ sở cai nghiện mà mình lưu trú. Ảnh: Page Six.

Các nguồn tin cho biết siêu mẫu Cindy Crawford và Kaia Gerber - em gái của Presley Gerber - đang vô cùng đau buồn, suy sụp vì cú sốc đột ngột mất đi người con, người anh trai thân yêu trong gia đình. "Mẹ của Presley - Cindy Crawford - sụp đổ tâm lý sau khi mất đi người con trai duy nhất. Còn Kaia lại không biết cô ấy sẽ tiếp tục thế nào nếu không có anh trai. Kaia và Presley không chỉ đơn thuần là anh em mà còn giống như những người bạn thân nhất", nguồn tin chia sẻ.

Mẹ và em gái của Presley Gerber suy sụp trước cú sốc gia đình mất đi 1 thành viên. Ảnh: ZUMAPRESS.

Cindy Crawford sinh năm 1966, là siêu mẫu lừng danh của thập niên 1980-1990. Sau cuộc hôn nhân tan vỡ với tài tử Richard Gere, cô tìm thấy hạnh phúc đích thực bên doanh nhân Rande Gerber. Đôi vợ chồng có 2 con "đủ nếp đủ tẻ", đẹp như tranh vẽ là Presley và Kaia.

Nhìn lại xuất phát điểm của Presley Gerber, bất kỳ ai cũng phải thầm ao ước trước những đặc quyền mà cậu được ban tặng từ khi chào đời vào ngày 2/7/1999 tại Brentwood, California. Là con trai của Cindy Crawford - một trong những siêu mẫu vĩ đại nhất lịch sử thời trang, và Rande Gerber - một ông trùm giải trí kiêm doanh nhân khét tiếng, cuộc sống của Presley Gerber từ tấm bé đã gắn liền với những dinh thự triệu đô, những chuyến du ngoạn trên du thuyền hạng sang và sự săn đón của truyền thông quốc tế.

Lớn lên cùng cô em gái xinh đẹp Kaia Gerber - người cũng tiếp bước mẹ trở thành siêu mẫu hàng đầu, Presley Gerber sớm bước chân vào làng mốt khi tuổi đời còn rất trẻ. Sở hữu chiều cao lý tưởng, đôi mắt sâu hút hồn và gương mặt góc cạnh nam tính mang đậm dấu ấn gia tộc, cậu nhanh chóng ký hợp đồng với các công ty quản lý người mẫu lớn, sải bước trên các sàn diễn quốc tế danh giá của Moschino, Dolce & Gabbana hay Chanel, và xuất hiện trên trang bìa của hàng loạt tạp chí thời trang hàng đầu.

Trông bề ngoài, Presley Gerber chính là định nghĩa hoàn hảo của một "nepo baby hoàn hảo" - người nắm giữ toàn bộ những gì tinh túy nhất để chinh phục thế giới giải trí. Thế nhưng, đằng sau lớp vỏ bọc hào nhoáng, xa hoa ấy là một tâm hồn chông chênh, trống rỗng và dần trượt dài trong những bất ổn tâm lý. Áp lực phải sống dưới cái bóng quá lớn của người mẹ huyền thoại, kỳ vọng khắt khe từ công chúng cùng sự cô độc trong chính thế giới nhung lụa đã trở thành những vết nứt âm ỉ, khiến Presley trượt dài và dần rơi vào vũng lầy của trầm cảm, lo âu và bế tắc. Sau đó, nam người mẫu còn tìm đến ma túy, rượu chè như một phương thức trốn chạy tạm thời khỏi thực tại khắc nghiệt, để rồi bi kịch đã xảy ra chỉ 1 tuần sau khi anh đến cơ sở cai nghiện.

Presley Gerber là "thiếu gia ngậm thìa vàng" từ bé, nhưng lại sớm lạc lối và sa ngã vào con đường nghiện ngập. Ảnh: Shutterstock.

Nguồn: Page Six.