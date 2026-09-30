Son Ye Jin lao ra bảo vệ con trai 4 tuổi

Sáng 30/9, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, Son Ye Jin vừa tham gia buổi phỏng vấn độc quyền cho tờ SPOTV News ở Samcheong, Seoul. Tại đây, nữ minh tinh Hạ Cánh Nơi Anh đã có những chia sẻ gây xôn xao về cậu con trai 4 tuổi Kim Woo Jin.

Đáng chú ý, mỹ nhân họ Son cho biết cô từng phải nhiều lần lao ra ngăn cản “người qua đường” chụp lén bé Kim Woo Jin. Đồng thời, nữ diễn viên đã lên tiếng làm rõ về hành động của mình: “Có nhiều người đã lén chụp ảnh Kim Woo Jin. Thế nên tôi thường phải chạy đến yêu cầu họ xóa hình đi. Vợ chồng chúng tôi mà có bị chụp lén thì cũng đành chịu thôi. Nhưng với trường hợp con trai tôi, nếu hình ảnh về bé bị lan truyền rộng rãi thì thật sự không hay cho lắm. Sau này chắc chắn sẽ có những lúc thằng bé phải đi ra ngoài mà không có vợ chồng tôi theo cùng. Tới lúc đó nếu thằng bé bị nhận ra thì chắc chắn sẽ cảm thấy ít nhiều bất tiện. Vì vậy, tôi rất nhạy cảm với việc khuôn mặt của con bị lộ ra ngoài. Về chuyện thằng bé bị chụp lén, tôi vẫn luôn cảm thấy không thoải mái”.

Son Ye Jin nhiều lần phải lao ra ngăn cản “người qua đường” chụp lén con trai cô. Ảnh: Naver

Cũng trong buổi phỏng vấn với ký giả SPOTV News mới đây, Son Ye Jin đã thẳng thắn bày tỏ rằng, cô sẽ không phản đối hay ngăn cản nếu con trai chọn nối nghiệp bố mẹ và trở thành 1 diễn viên: “Tôi cảm thấy chuyện này cũng rất tốt. Mà thực ra công việc nào cũng có khó khăn riêng, chẳng có công việc nào là không vất vả cả. Cũng có nhiều trường hợp con cái của các diễn viên muốn theo đuổi con đường hoạt động ở showbiz. Có lẽ vì những đứa trẻ này đã sớm có cơ hội trông thấy bố mẹ hoạt động trong giới giải trí. Điều đó dẫn đến sự tò mò, quan tâm và kết quả là có nhiều đứa trẻ chọn đi theo con đường làm nghệ sĩ. Dù bản thân mình cảm thấy con không nên theo đuổi công việc này nhưng nếu con quá khao khát thì cũng không thể ngăn cản nổi đâu. Đứng ở lập trường của người mẹ, tôi có thể bảo con dừng lại nhưng nhỡ đâu thằng bé lại có năng lực để theo đuổi công việc này thì sao, mình đâu thể biết trước được. Cứ để con thử sức 1 lần, và đến lúc nào đó nếu thằng bé cảm thấy con đường này không phù hợp với bản thân mình thì nó có thể sẽ tự biết quay đầu và dừng lại thôi”.

Khi được hỏi về khả năng diễn xuất của cậu quý tử nhỏ, Son Ye Jin hài hước cho biết: “Woo Jin dường như có nhiều biểu cảm đa dạng lắm, nhưng cứ đến dịp biểu diễn trong dịp Giáng sinh là thằng bé lại đứng trơ ra như tượng vì quá run. Thằng bé vẫn còn mang trong mình nỗi sợ sân khấu cực lớn”.

Những chia sẻ mới đây của Son Ye Jin về cậu quý tử 4 tuổi đã thu hút được sự quan tâm lớn từ công chúng. Ảnh: Nate

Con trai Son Ye Jin tên là Kim Woo Jin, sinh ngày 27/11/2022 và sắp tròn 4 tuổi. Không chỉ lanh lợi và ngoan ngoãn, con trai cặp đôi quyền lực cũng nhiều lần chiếm sóng mạng xã hội nhờ visual điển trai. Tới thời điểm hiện tại, Son Ye Jin - Hyun Bin mới chỉ cho 1 số ít đồng nghiệp thân thiết chiêm ngưỡng visual quý tử 3 tuổi mà chưa từng công khai diện mạo chính diện của bé trên các phương tiện truyền thông. Và những ngôi sao từng được xem ảnh nhóc tỳ nhà cặp đôi Hạ Cánh Nơi Anh đều trầm trồ tán thưởng không tiếc lời. Ngoài ra, nhiều khán giả từng vô tình bắt gặp Kim Woo Jin ngoài đời cũng bị sốc visual, lên bài khen ngợi nhan sắc cậu bé với nhiều mỹ từ có cánh.

Hồi tháng 9/2023, mỹ nhân họ Son gây bão mạng xã hội với những chia sẻ đáng chú ý về diện mạo quý tử khi làm khách mời trong talk show của tay golf chuyên nghiệp Lim Jin Han: “Bé có đôi mắt cười giống tôi và má lúm đồng tiền giống bố. Tất nhiên, trẻ sẽ còn thay đổi khi lớn. Nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi thấy vui vì bé giống tôi nhiều hơn”.

Ngoài ra, gần đây, Son Ye Jin đã có màn khoe khéo nhan sắc xuất chúng của cậu quý tử đầu lòng khi làm khách mời trên chương trình Please Take Care of My Refrigerator. Khi được MC hỏi: “Nếu con trai của chị cũng muốn trở thành diễn viên thì sao?”, Son Ye Jin liền thú thật: “Với khuôn mặt như thế thì muốn không làm diễn viên cũng khó lắm”. Chính lời chia sẻ này đã khiến cho công chúng châu Á càng thêm tò mò về diện mạo của cậu bé.

Quý tử nhà Son Ye Jin - Hyun Bin sở hữu đôi mắt đẹp giống mẹ và thừa hưởng má lúm đồng tiền đáng yêu từ bố. Và theo lời mỹ nhân Hạ Cánh Nơi Anh, bé trông giống mẹ hơn. Ảnh: Naver

Ngoài diện mạo đẹp trai như AI, cậu bé Kim Woo Jin còn khiến dân tình xuýt xoa trước chiều cao vượt trội so với bạn bè đồng trang lứa. Trên trang cá nhân, Son Ye Jin trong những tháng qua đã chia sẻ loạt ảnh về cậu quý tử nhỏ trong chuyến du lịch gia đình. Nhiều netizen xem xong hình còn tưởng Kim Woo Jin phải tầm 5 tuổi rồi vì cậu bé trông quá đỗi cao lớn so với độ tuổi của mình.