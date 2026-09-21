Con trai siêu mẫu Cindy Crawford đột ngột qua đời ở tuổi 27

Ngày 21/9 (theo giờ Việt Nam), tờ TMZ đưa tin Hollywood đang chấn động với thông tin người mẫu Presley Gerber - con trai của siêu mẫu vĩ đại nhất thế giới Cindy Crawford - qua đời ở tuổi 27. Theo Văn phòng Giám định Y khoa Quận Los Angeles (Mỹ), Presley Gerber đã ra đi tại một cơ sở cai nghiện. Nguyên nhân tử vong của anh hiện chưa được cảnh sát công bố.

Trên CNN, đại diện của Cindy Crawford xác nhận tin buồn: "Gia đình cô ấy mong muốn mọi người tôn trọng sự riêng tư của họ trong khoảng thời gian vô cùng khó khăn và đau đớn này". Đáng chú ý, vào tháng 7, siêu mẫu 60 tuổi từng đăng bài chúc mừng sinh nhật con trai: "Mẹ vô cùng tự hào về con. Dù con đã lớn, mẹ vẫn sẽ luôn nhìn con như cậu con trai bé bỏng của mẹ!". Đến đầu tháng 9, Kaia Gerber - em gái của Presley Gerber - gây chú ý khi lần đầu chia sẻ về những khó khăn, cuộc sống gia đình bị đảo lộn vì tình trạng không ổn của anh trai trong cuộc phỏng vấn với Vogue Mỹ.

Presley Gerber - con trai của siêu mẫu Cindy Crawford - qua đời ở tuổi 27. Ảnh: Getty Images.

Presley Gerber sinh năm 1999, là một trong hai người con của Cindy Crawford và doanh nhân Rande Gerber. Giống em gái Kaia Gerber, Presley bước chân vào ngành công nghiệp người mẫu từ khi còn rất trẻ. Anh ra mắt vào năm tuổi 16 khi trình diễn cho thương hiệu thời trang Italy Moschino. Sau đó, Presley tiếp tục sải bước trên sàn catwalk cho nhiều thương hiệu đình đám như Burberry, Dolce & Gabbana, Bottega Veneta, Tommy Hilfiger hay Ralph Lauren. Anh cũng từng xuất hiện trong các chiến dịch quảng cáo của Calvin Klein, Celine, Pepsi và Omega, đồng thời lên trang bìa các tạp chí như GQ Style và The New York Times Style Magazine. Bên cạnh công việc người mẫu, Presley còn hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh.

Trước khi qua đời, Presley Gerber sa ngã vào con đường nghiện ngập. Tháng 12/2025, anh công khai phải việc sử dụng thuốc chống trầm cảm và kiểm soát các cơn hoảng loạn. Vào thời điểm con trai gặp khó khăn, Cindy Crawford đã để lại bình luận động viên: "Presley - mẹ yêu con và con không hề đơn độc".

Con trai của siêu mẫu thế giới sa ngã vào con đường nghiện ngập. Trước khi mất, anh từng cho biết mình phải sử dụng thuốc chống trầm cảm và kiểm soát các cơn hoảng loạn. Ảnh: X.

Cindy Crawford còn có 1 cô con gái cũng theo nghiệp người mẫu của mẹ. Ảnh: Getty Images.

Cindy Crawford sinh năm 1966, là 1 trong những siêu mẫu thay đổi ngành công nghiệp thời trang vào những năm 1990. Bà nổi tiếng với mái tóc nâu bồng bềnh, chiếc nốt ruồi duyên nơi khoé môi. Trong hai thập niên 1980 và 1990, bà là một trong các siêu mẫu được ưa chuộng nhất, là biểu tượng của làng thời trang cũng như văn hóa đại chúng. Cindy Crawford cũng là một trong những tên tuổi có đến tầm ảnh hưởng sâu rộng tới thế hệ người mẫu sau này.

Cindy Crawford là siêu mẫu mang tính biểu tượng của làng mốt thế giới. Ảnh: X.

Nguồn: TMZ, CNN