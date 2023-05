Xót xa gia cảnh cô giáo cắm bản ở Hà Giang, tử vong trên đường tới trường

Thông tin với VTC News sáng 6/5, ông Nguyễn Đức Tuyên, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Yên Minh (Hà Giang) cho biết, việc an táng cô giáo Mai Thị Yến, giáo viên trường mầm non Đường Thượng (xã Đường Thượng, huyện Yên Minh) bị tai nạn tử vong trên đường đến trường đã hoàn tất. Phòng GD&ĐT cử đại diện phối hợp với giáo viên của trường để cùng lo hậu sư, hỗ trợ, động viên gia đình sớm vượt qua mất mát to lớn.

Hiện thầy Nguyễn Đại Đình Nam (giáo viên trường Tiểu học Đường Thượng) - chồng cô Yến, đang nằm tại phòng hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Thầy Nam bị đa chấn thương, phải phẫu thuật cắt bỏ 1 bên thận.

"Thầy Nam phải nằm điều trị, không thể về đưa tang vợ", Trưởng Phòng GD&ĐT nói và cho biết đã chỉ đạo trường Tiểu học Đường Thượng cử người thường xuyên túc trực, hỗ trợ tại bệnh viện.

Đường lên điểm trường khó khăn của các thầy cô giáo vùng cao. (Ảnh minh hoạ)

Ông Tuyên chia sẻ, cô Mai Thị Yến quê gốc ở huyện Bắc Quang, Hà Giang. Năm 2010, sau khi tốt nghiệp đại học, cô Yến xung phong lên xã Đường Thượng công tác làm giáo viên cắm bản tại trường mầm non Đường Thượng.

Trải qua 13 năm công tác, bám bản dạy chữ, cô luôn được đồng nghiệp, nhà trường và phụ huynh yêu mến, đánh giá cao, nhiều năm liền là giáo viên xuất sắc.

Trong quá trình làm việc ở vùng cao, cô Mai Thị Yến gặp gỡ và lập gia đình với thầy giáo Nguyễn Đại Đình Nam - quê gốc ở Phú Thọ. Vợ chồng cô sinh được hai người con. Hiện con lớn gửi ông bà nội nuôi, còn con nhỏ (5 tuổi) theo bố mẹ lên Hà Giang.

Trưởng phòng GD&ĐT huyện thông tin thêm, các đơn vị chức năng tại Hà Giang đang khẩn trương hoàn thiện chế độ chính sách đầy đủ với cô Yến và gia đình. Ngành giáo dục huyện cũng có quỹ mái ấm tình thương, đang thực hiện việc hỗ trợ gia đình cô Yến theo quy chế.

Trước đó, ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch huyện Yên Minh (Hà Giang) thông tin sự việc, sau kỳ nghỉ lễ, ngày 3/5, cô Mai Thị Yến, giáo viên trường mầm non Đường Thượng cùng chồng và con trai di chuyển bằng xe máy từ thị trấn lên điểm trường dạy học. Trên đường tới trường, gặp đoạn dốc trơn trượt, xe máy của vợ chồng cô gặp sự cố nên rơi xuống vực sâu.

Điểm xảy ra tai nạn cách điểm trường học 2km. Đồng nghiệp và người dân phát hiện đã nhanh chóng ứng cứu, đưa vợ chồng cô Yến đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.

Do bị thương quá nặng, nữ giáo viên qua đời lúc 20h cùng ngày. Chồng cô tiếp tục được cấp cứu tại viện. Còn con trai may mắn chỉ xước xát nhẹ, sức khoẻ đã ổn định.

Ngay khi nhận được thông tin, UBND huyện Yên Minh chỉ đạo phòng GD&ĐT phối hợp với trường học chung tay lo tang sự cho cô Mai Thị Yến, đồng thời động viên gia đình sớm vượt qua khó khăn.