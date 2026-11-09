Xót cho Song Joong Ki

Sáng 9/11, tờ Sports Chosun đưa tin, gần đây Song Joong Ki đang bận rộn quay phim mới. Giữa lịch trình ghi hình bận rộn, nam ngôi sao đang phải nỗ lực tập luyện hàng ngày để giữ gìn vóc dáng và đảm bảo duy trì những thông số lý tưởng cho cơ thể. Để duy trì được vóc dáng cân đối như hiện tại, tài tử Hậu Duệ Mặt Trời đã phải trải qua hành trình khắc nghiệt, chông gai. Điều này đã khiến cho người hâm mộ không khỏi xót xa.

Trong ngày 8/11, 1 huấn luyện viên thể hình ở đảo Jeju đã đăng tải bức ảnh chụp cùng Song Joong Ki lên trang cá nhân, đồng thời chia sẻ về hành trình quản lý vóc dáng đầy khắc nghiệt của nam diễn viên sinh năm 1985: “Tôi thực sự rất vui vì được tập luyện cùng Song Joong Ki. Dù hoàn thành lịch quay phim lúc rạng sáng, nam diễn viên vẫn ra ngoài từ sáng sớm để tập thể dục. Và vào những ngày lịch trình kết thúc lúc tối muộn, Song Joong Ki cũng không bỏ buổi tập nào dù đã rất khuya. Dù quỹ thời gian có eo hẹp song anh ấy vẫn tự đi chợ, nấu ăn và quản lý bản thân 1 cách nghiêm ngặt. Điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng ấn tượng. Tác phong làm việc của Song Joong Ki đúng là rất đỉnh”.

Song Joong Ki tập luyện không ngừng để giữ gìn vóc dáng trong suốt quá trình quay phim. Ảnh: Naver

Bên cạnh đó, nam tài tử họ Song hiện đang rất nhớ các con trong thời gian bận rộn với lịch trình ở xa nhà. Mỗi lần 2 con gọi điện tới, anh lại mừng quýnh, hạnh phúc dâng trào. Mỗi lần như vậy, Song Joong Ki đều lao tới bắt máy và gọi video call cho bọn trẻ trong bầu không khí vô cùng tình cảm.

Chứng kiến cách Song Joong Ki tương tác với các bé, vị huấn luyện viên thể hình nọ đã không khỏi xuýt xoa: “Song Joong Ki còn cho 2 con của anh ấy và các bé nhà tôi chào hỏi nhau qua video call nữa cơ. Cách anh ấy yêu thương trẻ nhỏ thực sự đã mang đến nguồn năng lượng ấm áp. Qua đó, tôi cảm nhận được Song Joong Ki thực sự là người giàu tình cảm và rất chu đáo”.

Những lời chia sẻ của huấn luyện viên thể hình về Song Joong Ki đang gây bão mạng xã hội xứ Hàn. Ảnh: Nate

Song Joong Ki sinh năm 1985, gia nhập làng giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 23 tuổi. Anh khởi đầu bằng những vai nhỏ trong phim cổ trang như A Frozen Flower, Triple, nhưng phải đến khi tham gia show giải trí Running Man, cái tên Song Joong Ki mới thật sự quen mặt với khán giả châu Á. Gương mặt trẻ trung, hiền lành được khán giả gọi là “baby face” cùng sự thông minh, duyên dáng trong cách ứng xử giúp anh nhanh chóng chiếm được cảm tình của công chúng.

Bước ngoặt lớn đến với Song Joong Ki nhờ vai diễn Goo Yong Ha trong Sungkyunkwan Scandal (2010). Chỉ đóng vai phụ nhưng anh lại tỏa sáng rực rỡ, khiến hàng triệu fan nữ mê mẩn. Sau đó, Song Joong Ki liên tục khẳng định thực lực qua nhiều dự án điện ảnh, đặc biệt là A Werewolf Boy (2012). Bộ phim trở thành hiện tượng phòng vé, chứng minh khả năng diễn xuất đa dạng của anh, không chỉ dừng lại ở hình ảnh mỹ nam “baby face”.

Năm 2016, Song Joong Ki tạo nên cơn bão toàn châu Á với Hậu Duệ Mặt Trời. Hóa thân thành Đại úy Yoo Shi Jin, anh vừa mạnh mẽ, vừa ngọt ngào, trở thành hình mẫu lý tưởng trong mắt khán giả. Điều đặc biệt, sau khi loạt phim kết thúc, nhiều khán giả nhận ra gương mặt của Song Joong Ki gần như không khác mấy so với thời Sungkyunkwan Scandal, chỉ có thêm nét chín chắn, nam tính hơn.

Trong những năm gần đây, Song Joong Ki liên tục thử sức với nhiều thể loại khác nhau. Từ Arthdal Chronicles đầy tham vọng, đến Vincenzo - 1 bộ phim kịch tính, gay cấn hay đỉnh điểm là Cậu Út Nhà Tài Phiệt - tác phẩm gây bùng nổ khắp châu Á. Anh cũng có dấu ấn mạnh ở điện ảnh, đặc biệt là với những tác phẩm phát hành toàn cầu trên Netflix trong vài năm qua.

Song Joong Ki trở nên nổi tiếng khắp châu Á nhờ nhiều tác phẩm ăn khách gồm cả điện ảnh lẫn truyền hình. Ảnh: X

Song Joong Ki công khai hẹn hò cựu diễn viên người Anh Katy Louise Saunders hồi tháng 12/2022. Sau đó không lâu, họ chính thức tuyên bố kết hôn. Vào tháng 6/2023, cặp đôi hạnh phúc vỡ òa chào đón con trai đầu lòng. Tới tháng 11/2024, Katy hạ sinh cô công chúa đáng yêu trong niềm hân hoan của người hâm mộ khắp châu Á.