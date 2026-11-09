Trường Giang vừa có động thái mới, cư dân mạng lập tức tranh cãi: Toàn là các video được cắt ra từ chương trình thực tế mà?

Ngày 9/11, nghệ sĩ Trường Giang bất ngờ đăng tải thông báo chính thức trên trang Facebook cá nhân, cập nhật quá trình xử lý những thông tin mà phía nam nghệ sĩ xác định là sai sự thật, từng lan truyền trên mạng xã hội trong thời gian qua. Bài viết đi kèm thông cáo báo chí từ Công ty Luật Hợp danh Minh Luật Sư, đơn vị đại diện pháp lý của Trường Giang.

Theo thông cáo, phía luật sư cho biết đã phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình rà soát, xác minh những tài khoản đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật. Văn bản cũng đề cập việc cơ quan công an đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp liên quan, đồng thời phía nam nghệ sĩ không loại trừ khả năng tiếp tục thực hiện những biện pháp pháp lý khác.

Tuy nhiên, bên cạnh nội dung thông báo, điều khiến nhiều người chú ý chính là phản ứng của cư dân mạng phía dưới bài đăng. Chỉ sau thời gian ngắn xuất hiện, phần bình luận đã ghi nhận nhiều quan điểm khác nhau, cho thấy những tranh luận xoay quanh nam nghệ sĩ vẫn chưa thực sự lắng xuống.

Cư dân mạng chia thành nhiều luồng ý kiến

Một bộ phận khán giả bày tỏ sự ủng hộ Trường Giang trong việc sử dụng biện pháp pháp lý để bảo vệ danh dự và uy tín cá nhân. Những người này cho rằng việc phát tán thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng cần phải được xử lý theo quy định, đặc biệt khi mạng xã hội ngày càng dễ xuất hiện những nội dung bị cắt ghép hoặc lan truyền thiếu ngữ cảnh.

Một số bình luận cũng gửi lời động viên đến nam nghệ sĩ, mong anh sớm vượt qua giai đoạn ồn ào. Có người bày tỏ sự yêu mến, trong khi người khác cho rằng đây là động thái cần thiết để ngăn chặn những thông tin thất thiệt tiếp tục xuất hiện.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, không ít cư dân mạng vẫn giữ thái độ hoài nghi trước thông báo mới.

Một số ý kiến cho rằng những tranh luận trước đó không hoàn toàn xuất phát từ tin đồn mà còn liên quan đến các đoạn video, hình ảnh được trích từ chương trình truyền hình và hoạt động giải trí có sự tham gia của Trường Giang. Vì vậy, họ đặt câu hỏi về ranh giới giữa thông tin sai sự thật và những nhận xét, đánh giá của khán giả đối với hành động hoặc phát ngôn từng xuất hiện công khai.

Có bình luận thắc mắc vì sao những nội dung vốn được trích từ chương trình thực tế lại bị đặt trong cuộc tranh luận về thông tin sai sự thật. Một số người khác cho rằng việc một đoạn video có tồn tại không đồng nghĩa mọi cách diễn giải về video đó đều chính xác, nhưng cũng không thể đánh đồng ý kiến phê bình với hành vi bịa đặt thông tin.

Đáng chú ý, nhiều bình luận tiếp tục nhắc đến những video cũ từng gây tranh cãi của Trường Giang. Một số cư dân mạng bày tỏ rằng họ chưa cảm thấy thuyết phục trước động thái mới, thậm chí cho rằng việc công bố thông cáo vào thời điểm này có thể khiến những câu chuyện trước đó tiếp tục được nhắc lại.

Bên cạnh những ý kiến gay gắt, cũng có người lựa chọn thái độ trung lập hơn, cho rằng cần chờ kết quả xác minh và thông tin cụ thể từ cơ quan có thẩm quyền trước khi đưa ra kết luận. Theo hướng nhìn này, việc xử lý thông tin sai sự thật và quyền bày tỏ quan điểm của khán giả là hai vấn đề cần được phân biệt rõ ràng.

Ồn ào của Trường Giang vẫn chưa hạ nhiệt

Trước đó, Trường Giang trở thành tâm điểm bàn luận khi nhiều đoạn video cũ ghi lại phát ngôn, hành động của nam nghệ sĩ trong các chương trình truyền hình và game show được chia sẻ trở lại. Những hình ảnh này kéo theo nhiều ý kiến trái chiều về cách ứng xử của anh.

Giữa làn sóng tranh luận, Trường Giang từng lên tiếng xin lỗi và sau đó thông báo tạm dừng tham gia ghi hình chương trình 2 Ngày 1 Đêm. Nam nghệ sĩ cũng hạn chế xuất hiện trước công chúng trong thời gian qua.

Chính vì vậy, thông báo pháp lý ngày 9/11 được xem là một trong những động thái đáng chú ý của Trường Giang sau thời gian tương đối im ắng. Tuy nhiên, thay vì chỉ nhận được sự đồng tình, bài đăng tiếp tục trở thành nơi tập trung những luồng quan điểm khác nhau.

Có thể thấy, một bộ phận khán giả vẫn dành sự yêu mến và mong Trường Giang sớm trở lại với các hoạt động nghệ thuật. Trong khi đó, những người chưa hài lòng tiếp tục nhắc đến các tranh cãi trước đây và mong muốn có sự làm rõ cụ thể hơn.

Dù vậy, những bình luận trên mạng xã hội chỉ phản ánh quan điểm của các cá nhân tham gia thảo luận, không đủ cơ sở để kết luận về bản chất pháp lý của từng nội dung từng được lan truyền. Việc xác định tài khoản nào vi phạm, thông tin nào sai sự thật vẫn cần căn cứ vào kết quả xác minh và quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Hiện tại, phản ứng trái chiều dưới bài đăng cho thấy thông báo mới của Trường Giang chưa thể khép lại hoàn toàn những cuộc tranh luận xoay quanh nam nghệ sĩ.