Song Hye Kyo sau 7 năm ly hôn Song Joong Ki: Từng phá bỏ nguyên tắc vì tình yêu, cuối cùng vẫn chọn sống theo cách riêng

Từng không có ý định kết hôn, Song Hye Kyo đã thay đổi suy nghĩ khi gặp Song Joong Ki và bước vào cuộc hôn nhân được hàng triệu người ngưỡng mộ. Thế nhưng, chuyện tình đẹp như cổ tích lại kết thúc quá nhanh. 7 năm sau đổ vỡ, nữ diễn viên vẫn chọn cách im lặng trước những đồn đoán, tập trung vào sự nghiệp và cuộc sống mà cô thực sự mong muốn.

Từ người không muốn kết hôn đến đám cưới được cả châu Á chúc phúc

Trước khi gặp Song Joong Ki, Song Hye Kyo vốn không đặt nặng chuyện kết hôn. Lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn, chứng kiến cha mẹ chia tay từ khi còn nhỏ, cô có những suy nghĩ thận trọng về hôn nhân. Với người đẹp Trái Tim Mùa Thu, tình yêu có thể mang đến hạnh phúc, nhưng một tờ giấy đăng ký kết hôn không đồng nghĩa với việc 2 người chắc chắn sẽ đi cùng nhau đến cuối đời.

Mọi chuyện thay đổi khi Song Hye Kyo gặp Song Joong Ki trên phim trường Hậu Duệ Mặt Trời. Bộ phim lên sóng năm 2016 tạo nên cơn sốt khắp châu Á, còn chuyện tình giữa đại úy Yoo Shi Jin và bác sĩ Kang Mo Yeon khiến khán giả không ngừng mong đợi họ thành đôi ngoài đời thực.

Đến tháng 10/2017, cặp sao tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của đông đảo người hâm mộ. Từ những hình ảnh thân mật trong các sự kiện đến khoảnh khắc trao lời thề nguyện, Song Hye Kyo và Song Joong Ki từng được xem là một trong những cặp đôi đẹp nhất showbiz Hàn Quốc. Việc bước vào hôn nhân sau nhiều năm không có ý định kết hôn dường như là minh chứng cho thấy Song Hye Kyo đã gặp được người khiến mình muốn thay đổi.

Tuy nhiên, cuộc sống sau đám cưới không giống những gì công chúng hình dung. Tháng 6/2019, Song Joong Ki đệ đơn ly hôn, khép lại cuộc hôn nhân chỉ kéo dài chưa đến 2 năm. Thông báo chính thức từ 2 phía chỉ đề cập đến sự khác biệt trong tính cách, không giải thích cụ thể những mâu thuẫn đã xảy ra.

7 năm im lặng trước những đồn đoán về chuyện ly hôn

Sau khi chia tay, Song Hye Kyo trở thành tâm điểm của nhiều lời đồn. Từ nghi vấn ngoại tình đến những bất đồng trong cuộc sống hôn nhân, hàng loạt giả thuyết liên tục xuất hiện trên mạng xã hội. Có thời điểm, ngôi sao sinh năm 1981 phải đối diện với những bình luận tiêu cực dù chưa từng công khai kể lại câu chuyện từ phía mình.

Cả Song Hye Kyo lẫn Song Joong Ki đều không lựa chọn công khai tranh cãi hay đưa ra những lời chỉ trích đối phương. Cô tiếp tục tham gia các dự án mới, xuất hiện tại sự kiện và duy trì hoạt động nghệ thuật. Sự im lặng kéo dài khiến công chúng càng tò mò về nguyên nhân thực sự khiến cuộc hôn nhân từng được ngưỡng mộ tan vỡ.

Một trong những giả thuyết được nhắc đến là sự khác biệt trong quan điểm về chuyện sinh con và xây dựng gia đình. Nếu một người mong muốn sớm ổn định cuộc sống với đầy đủ các thành viên, người còn lại cần thêm thời gian để chuẩn bị cho vai trò làm mẹ. Đây vốn là vấn đề quan trọng trong hôn nhân, bởi tình yêu không phải lúc nào cũng đủ để 2 người thống nhất về thời điểm và cách xây dựng tương lai.

Điều có thể nhìn thấy rõ hơn là sau đổ vỡ, Song Hye Kyo không biến đời tư thành công cụ thu hút sự chú ý, cô cũng không công khai kể xấu chồng cũ để giành lấy sự đồng cảm. Thay vào đó, cô dành thời gian cho công việc, lựa chọn những vai diễn có chiều sâu và từng bước khẳng định lại vị thế của mình.

Mỗi người một cuộc sống sau đổ vỡ

Sau khi ly hôn, sự nghiệp của Song Hye Kyo tiếp tục có những bước tiến đáng chú ý. Cô trở lại với màn ảnh qua The Glory, đảm nhận vai Moon Dong Eun với hình tượng khác biệt so với những nhân vật trước đây. Diễn xuất của Song Hye Kyo nhận được nhiều lời khen, giúp cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Baeksang. Đây cũng là dấu mốc cho thấy Song Hye Kyo vẫn có thể tạo nên sức hút bằng thực lực, thay vì chỉ dựa vào danh tiếng hay chuyện tình cảm.

Ở phía bên kia, Song Joong Ki tái hôn với nữ diễn viên người Anh Katy Louise Saunders vào năm 2023. Cuộc sống của nam diễn viên cũng bước sang một chặng đường khác, với vai trò người chồng và người cha.

Có lẽ sau 7 năm, điều đáng chú ý nhất không phải là ai đúng, ai sai hay nguyên nhân nào khiến 2 người chia tay. Song Hye Kyo vẫn đang sống theo nhịp độ của riêng mình, tiếp tục làm nghề và không để những đồn đoán về cuộc hôn nhân cũ định nghĩa con người hiện tại. Từng phá bỏ nguyên tắc vì tình yêu, giờ đây cô có quyền lựa chọn điều gì phù hợp nhất với bản thân, kể cả việc không vội vàng tìm kiếm một bến đỗ mới.