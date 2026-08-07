Xôn xao vụ việc 1 fan hâm mộ ENHYPEN qua đời sau nhiều ngày bị bạo lực mạng

Mina, một fan người Nhật của Nishimura Riki (Ni-ki) - thành viên nhóm nhạc ENHYPEN đã qua đời ở tuổi 26 sau một thời gian trở thành mục tiêu của làn sóng công kích trên mạng.

Sự việc đang gây tranh cãi khi nhiều ý kiến cho rằng những phát ngôn trước đó của Ni-ki đã khiến Mina bị một bộ phận người hâm mộ nhắm tới, trong khi nam thần tượng và công ty quản lý vẫn chưa đưa ra phản hồi công khai.

Fan của Ni-ki đã tự vẫn cách đây không lâu.

Theo những thông tin đang được chia sẻ, sự việc bắt đầu từ một tình huống tại concert của ENHYPEN vào cuối tháng 7. Mina muốn gửi một bó hoa hướng dương tới Ni-ki nhưng không thể trao tận tay. Sau đó, trong một buổi livestream, Ni-ki đề cập đến việc một số khán giả dường như không thực sự tận hưởng sân khấu mà chỉ muốn thu hút sự chú ý của nghệ sĩ.

Dù không trực tiếp nhắc tên, phát ngôn này bị một bộ phận người hâm mộ cho rằng đang ám chỉ Mina. Cô nhanh chóng trở thành mục tiêu công kích trên mạng với nhiều nội dung đào bới đời tư, xúc phạm công việc và lan truyền những thông tin mang tính bôi nhọ.

Lời nói của Ni-ki đã tạo thành một làn sóng bạo lực mạng đối với Mina.

Ngày 1/8, Mina công khai xin lỗi và tuyên bố rời fandom. Tuy nhiên, những lời công kích nhằm vào Mina được cho là vẫn tiếp diễn khi vụ việc sau đó ngày càng nghiêm trọng, đồng thời xuất hiện thêm những thông tin và cáo buộc xúc phạm danh dự của cô.

Rạng sáng ngày 5/8, Mina xuất hiện trong một buổi livestream và tiếp tục gửi lời xin lỗi, còn cho biết bản thân vẫn muốn tiếp tục sống. Chỉ có điều, những bình luận mắng chửi vẫn không hề dừng lại, đến mức Mina còn phải nói: "Sống không còn ý nghĩa gì nữa" . Sau đó, Mina đã có hành động cực đoan ngay trong buổi livestream. Khi cảnh sát có mặt, cô được xác nhận đã qua đời.

Cô gái trẻ này mới 26 tuổi và được cho là đã chuẩn bị cho kế hoạch du học sau khi trúng tuyển một trường đại học ở nước ngoài, nhưng mọi thứ giờ đây đã kết thúc.

Bi kịch của Mina khiến dư luận đặc biệt đặt câu hỏi về trách nhiệm của người nổi tiếng trước sức ảnh hưởng của lời nói đối với cộng đồng người hâm mộ. Đáng chú ý là đến ngày 7/8, cả Ni-ki và BELIFT LAB - công ty quản lý của ENHYPEN vẫn chưa đưa ra phản hồi công khai về sự việc.

Sự im lặng này càng khiến tranh cãi gay gắt hơn. Nhiều ý kiến cho rằng dù Ni-ki không trực tiếp tham gia vào những hành vi công kích Mina, nhưng phát ngôn của anh đã khiến cô trở thành mục tiêu của một bộ phận fan cũng đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của nam thần tượng. Đặc biệt là sau khi Mina qua đời, việc không có bất kỳ thông báo nào từ phía ngôi sao 20 tuổi và công ty khiến nhiều người cảm thấy khó chấp nhận.

Phía Ni-ki vẫn chưa đưa ra phản hồi.

Sự ra đi của Mina đã để lại nhiều tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ, khi sự chú ý không chỉ tập trung vào những gì đã xảy ra với cô mà còn hướng tới cách các bên liên quan phản ứng sau sự việc. Câu chuyện của Mina cũng đã trở thành lời cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra từ làn sóng tấn công trực tuyến.