Xôn xao vụ trộm 19 chậu lan quý trị giá 6 tỉ ở quận 12

Ngày 10-5, Cơ quan CSĐT Công an quận 12 (TP HCM) cho biết vừa tiếp nhận tin trình báo, tố giác tội phạm của ông L. (42 tuổi, ngụ phường Trung Mỹ Tây, quận 12) về việc bị trộm lan.

Theo thông tin ban đầu, sáng 8-5, ông L. thức dậy, lên thăm vườn lan ở tầng 1 thì phát hiện có dấu hiệu bị trộm đột nhập.

Kiểm tra vườn lan, ông tá hỏa khi 19 chậu lan như phú thọ, hồng á hậu, hồng phấn… đã không cánh mà bay. Ông L. cho biết 19 chậu lan quý này có giá thị trường khoảng 6 tỉ đồng.

Sau đó, ông L. đã đến công an trình báo. Nhận được tin báo, Công an quận 12 đã khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh camera an ninh khu vực để điều tra, truy xét.