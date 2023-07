Xôn xao vụ nữ sinh ở TPHCM tố bị “đánh cắp” đề án khoa học

Trước đó, chiều 7/7, trao đổi với báo chí, cô Nguyễn Ngọc Khánh Vân - Hiệu trưởng Trường THPT Gia Định - thông tin vụ việc lùm xùm trên mạng xảy ra giữa Q.U. - học sinh lớp 10 Trường THPT Gia Định và M.C. - học sinh lớp 9 Trường THCS Lê Văn Tám (quận Bình Thạnh).

Cả hai em đều được đồng hành trong cuộc thi Genius Olympiad bởi thầy N.M.T. - giáo viên Trường THPT Gia Định.

Theo cô Vân, những học sinh này tham gia cuộc thi Genius Olympiad với tư cách cá nhân, không đại diện cho trường. Việc thầy T. đồng hành cùng hai học sinh này cũng mang yếu tố cá nhân.

Theo cô Khánh Vân, thầy N.M.T. tường trình như sau: "Trong cuộc thi Genius Olympiad, học sinh M.C tham gia vòng loại ở hai hạng mục Âm nhạc (Music) và Viết sáng tạo (Creative Writing). Q.U. có tham gia ôn luyện hạng mục Viết sáng tạo, cùng M.C. và với sự đồng hành của thầy N.M.T., nhưng ban đầu không tham gia vòng loại.

Khi tra cứu kết quả vòng loại, thầy N.M.T. nhận thấy M.C. đậu vòng loại ở hạng mục Âm nhạc nhưng không thấy M.C. cũng đậu luôn hạng mục Viết sáng tạo. Theo quy định của Genius Olympiad, thí sinh chỉ chọn một hạng mục ở vòng chung kết và M.C. chọn mục Âm nhạc.

Sau đó, thầy N.M.T. mới phát hiện M.C. cũng đậu vòng loại hạng mục Viết sáng tạo. Thầy N.M.T. đặt vấn đề với M.C. và ban tổ chức để được thay bài của M.C. bằng bài của Q.U., cũng viết về cùng chủ đề. Theo thầy N.M.T. thì M.C. đã đồng ý và ban tổ chức cũng chấp nhận.

Cả hai bài Viết sáng tạo của các bạn đều có chung tựa đề "Saigon - Facing the loss of myself", đề cập đến vấn đề TPHCM đang mất dần những mảng xanh đô thị. Vì cả M.C. và Q.U đều được đồng hành bởi thầy N.M.T., nên chủ đề và tựa đề bài viết được thầy gợi ý. Tuy nhiên, nội dung làm bài bên trong hoàn toàn khác nhau.

Cô Khánh Vân so sánh việc này giống như cùng tựa đề và một chủ đề bài thi viết IELTS nhưng nội dung của phần làm bài của mỗi người là hoàn toàn khác nhau.