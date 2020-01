Xôn xao với cảnh giường chiếu của "mỹ nhân 18+" Thang Duy với đàn em kém 6 tuổi

Phim Đại Minh Phong Hoa do Chu Á Văn - Thang Duy đóng chính vẫn đang phát sóng và thu hút nhiều sự quan tâm từ khán giả. Trong đó, đoạn clip ghi lại cảnh giường chiếu của 2 nhân vật do Thang Duy - Chu Á Văn thể hiện là gây xôn xao dư luận bậc nhất. Trong cảnh phim này, Chu Á Văn vẫn còn nguyên vết thương trên mặt, còn Thang Duy thì ở bên cạnh chăm sóc và an ủi.

Tiếp đến, Chu Á Văn ôm lấy Thang Duy rồi 2 người cùng nằm trên giường với tư thế nhạy cảm. Chu Á Văn còn hôn lên má và cổ Thang Duy, tiếp đến chuyển cảnh, những đoạn phía sau ekip sản xuất để cho khán giả tự tưởng tượng lấy.

Cảnh giường chiếu của Chu Á Văn và Thang Duy trong "Đại Minh Phong Hoa".

Thang Duy là diễn viên thực lực nổi tiếng ở làng phim Hoa ngữ. Nhiều năm trước, chỉ nhờ vai nữ chính trong tác phẩm đình đám Sắc Giới mà Thang Duy 1 bước trở thành sao. Tên tuổi của cô vang danh khắp thế giới, thậm chí nhiều tờ báo lớn còn gọi Thang Duy là hiện tượng.



Tuy nhiên, cũng vì Sắc Giới mà Thanh Duy phải ngậm đắng nuốt cay chịu lệnh cấm vận ngay tại quê nhà. Những cảnh nóng phồn thực của cô với Lương Triều Vỹ bị cho là không thể chấp nhận được. Đồng thời, Thanh Duy cũng bị chỉ trích vì đã để lộ gần như toàn bộ cơ thể trước ống kính. Dù sau này, cả Thanh Duy - Lương Triều Vỹ lẫn đạo diễn Lý An đều khẳng định rằng cảnh nóng tại Sắc Giới là giả, dùng kỹ thuật quay tạo thành nhưng khán giả vẫn không chấp nhận lời giải thích này. Đến hiện tại, vẫn có nhiều ý kiến cho rằng Thang Duy - Lương Triều Vỹ đã "làm thật" khi diễn Sắc Giới.

Cảnh nóng của Thang Duy và Chu Á Văn trong phim.

Lần này quay trở lại cùng Đại Minh Phong Hoa, Thang Duy khiến khán giả bất ngờ vì "thích nghi" rất tốt với thể loại cổ trang.

Đại Minh Phong Hoa được cải biên từ tiểu thuyết Lục triều kỷ sự của Liên Tĩnh Trúc Y. Bộ phim lấy bối cảnh những năm đầu nhà Minh xoay quanh cuộc đời hoàng hậu Tôn Nhược Vi (Thang Duy). Sau khi gia tộc bị hãm hại, Tôn Nhược Vi may mắn chạy thoát và được nhận nuôi. Thế nhưng, Tôn Nhược Vi lại bị một thế lực bí ẩn thao túng ép nàng phải thành thân cùng Chu Cao Húc, một vị hoàng tử đầy tham vọng.

Do biến cố bất ngờ xảy ra nên Tôn Nhược Vi trở thành thiếp của hoàng tử Tuyên Đức, con trai của kẻ có liên quan đến vụ án thảm sát gia tộc nàng năm xưa. Ban đầu, Tôn Nhược Vi lập kế hoạch trả thù tuy nhiên tình yêu lại khiến nàng buông bỏ âm mưu. Sau khi phò trợ phu quân đăng cơ, Tôn Nhược Vi được sắc phong làm hoàng hậu. Từ đây, nàng nhiều lần cứu vương triều Đại Minh thoát khỏi cảnh sụp đổ.