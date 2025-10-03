Sau 10 năm cưới, chồng Phương Vy mặc đầm giả gái gây sốc nặng

Cuộc sống hôn nhân của Phương Vy - Quán quân Vietnam Idol 2007 - vốn được khen ngợi vì bình yên, kín tiếng và tràn ngập năng lượng tích cực. Thế nhưng mới đây, nam chính Sean Trace – ông xã ngoại quốc của nữ ca sĩ – lại khiến khán giả "đứng hình" vì màn giả gái gây sốc trên sân khấu.

Trong đoạn clip lan truyền, Sean Trace bất ngờ xuất hiện trong chiếc đầm sequin lấp lánh, đội tóc giả bạch kim và trang điểm chỉn chu chẳng khác nào một "drag queen" chuyên nghiệp. Từ cách bước đi uyển chuyển, vung tay nhẹ nhàng cho đến dáng ngồi nghiêng đầu, ông xã Phương Vy đều toát lên sự điệu đà chẳng kém một cô gái thực thụ.

Trong lúc chụp ảnh, Sean còn tạo dáng e thẹn, khẽ vuốt tóc và mỉm cười duyên. Hình ảnh này gây ngỡ ngàng không chỉ với khán giả có mặt mà cả gia đình Phương Vy cũng được phen cười ngả nghiêng. Trên sân khấu, Phương Vy còn phải bật cười khi thốt lên: "Này là đầm của em mà", hé lộ chồng đã "mượn tạm" đồ của vợ để hoàn thiện màn giả gái độc đáo.

Chồng Phương Vy giả gái, bất ngờ xuất hiện trên sân khấu cùng bà xã

Trên trang cá nhân, Phương Vy chia sẻ về màn giả gái của ông xã: "Mỗi lần mình trang điểm, lên đồ trước show là y như có bài thi cuối kỳ, căng thẳng muốn xỉu. Sean cứ hay thấy mình cọc mà hỏi: 'Sao em căng dữ vậy?'. Mình chỉ cười: 'Anh thử một lần make-up, lên đồ như em đi, rồi biết liền cực cỡ nào!'.

Thế là gần tới 20/10 ảnh giả bộ một ngày làm Vy thiệt… mà là Vivian… chời ơi là chời! Hai má con tui cười muốn sặc nước vì món quà 20/10 sớm này á! Chị em coi có được không chớ mình thì thấy hơi ngộ à nha! Ổng quậy quá chời là quậy rồi!".

Hành động này không chỉ dừng lại ở một trò đùa vui vẻ, Sean Trace muốn trải nghiệm phần nào áp lực của việc làm đẹp và diện váy áo mà phụ nữ phải gánh hàng ngày. Bằng cách đó, anh vừa tạo bất ngờ cho bà xã, vừa bày tỏ sự đồng cảm và tôn trọng.

Phương Vy cũng phải chịu thua trước độ lầy lội của chồng

Phương Vy và chồng quen nhau trong một lần cô đi thu âm ở phòng hát. Chồng cô đi cùng với một người bạn. Vì yêu mến giọng của Phương Vy mà anh đem lòng si mê và ngỏ lời yêu. Cả hai kết hôn từ năm 2015, sau đó 1 năm thì có một cô con gái tên Ailani. Trong suốt chặng đường hôn nhân, cặp đôi luôn được khen ngợi vì tình cảm gắn bó, đồng hành cùng nhau trong mọi khía cạnh cuộc sống.

Sự đồng hành của ông xã Tây dành cho Phương Vy không chỉ thể hiện ở những khoảnh khắc đời thường mà còn ngay cả trên sân khấu. Ca sĩ Mỹ Linh từng chia sẻ rằng mỗi lần đi diễn, Phương Vy luôn có chồng và con gái nhỏ kề bên cổ vũ. Có lần Vy ngã đau khi biểu diễn, điều đầu tiên cô tìm đến chính là vòng tay của chồng để trút hết tủi thân.

Sean Trace còn chủ động sắm sửa thiết bị, xây dựng hẳn phòng thu tại nhà để vợ yên tâm ca hát, dần lấy lại phong độ sau thời gian tập trung cho gia đình. Anh thậm chí tranh thủ thời gian ngoài giờ dạy học để học chụp ảnh, quay clip, trở thành "hậu phương" vững chắc, hỗ trợ vợ làm sản phẩm âm nhạc chỉn chu hơn.

Phương Vy và ông xã đã có 10 năm hôn nhân