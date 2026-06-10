Xôn xao tin ca sĩ N.C bị bắt

Mạng xã hội những giờ qua bất ngờ dậy sóng trước thông tin một nam ca sĩ, MC nổi tiếng có tên viết tắt là N.C bị cho là liên quan đến chất cấm.

Nguồn cơn xuất phát từ một bài đăng được lan truyền trên Facebook của một tài khoản được nhiều người biết đến với vai trò "ông bầu". Người này cho biết đã nhận được nguồn tin về việc một ca sĩ, MC có tên viết tắt N.C bị điều tra liên quan đến chất cấm. Theo nội dung được chia sẻ, trang cá nhân của nghệ sĩ này cũng được cho là đã chuyển sang chế độ riêng tư trong những ngày gần đây.

Ngay sau khi xuất hiện, thông tin nhanh chóng được nhiều fanpage, hội nhóm và diễn đàn giải trí chia sẻ lại. Một số trang còn đăng tải lại nội dung theo hướng úp mở, khiến câu chuyện càng trở nên thu hút sự chú ý của dư luận.

Nhiều fanpage, tài khoản MXH đang chia sẻ thông tin liên quan một nam ca sĩ bị điều tra vì liên quan đến chất cấm

Cư dân mạng hoang mang kèm theo đó là những bàn tán xôn xao vì thông tin chưa xác thực

Chỉ trong thời gian ngắn, các bài đăng liên quan đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác cùng hàng loạt bình luận. Trên nhiều diễn đàn, cư dân mạng liên tục đưa ra suy đoán về danh tính nhân vật được nhắc đến. Nhiều nghệ sĩ có tên hoặc nghệ danh trùng với hai chữ cái N.C cũng bất ngờ bị réo tên, kéo theo không ít cuộc tranh luận.

Không ít bình luận bày tỏ sự hoang mang trước thông tin đang lan truyền. Một số người cho rằng nếu đây là sự thật sẽ là cú sốc lớn đối với làng giải trí, trong khi nhiều ý kiến khác cho rằng cần chờ đợi thông tin chính thức từ cơ quan chức năng thay vì vội vàng suy đoán.

Đáng chú ý, đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào từ cơ quan chức năng xác nhận việc một ca sĩ hay MC có tên viết tắt N.C bị bắt giữ hoặc bị điều tra như những gì đang được lan truyền trên mạng xã hội. Bản thân các bài đăng đang gây xôn xao cũng chỉ dừng ở mức chia sẻ nguồn tin chưa được kiểm chứng.

Trong bối cảnh thông tin lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội, nhiều người cũng lên tiếng kêu gọi công chúng giữ sự tỉnh táo, tránh vội vàng quy chụp hoặc lan truyền những suy đoán chưa có căn cứ. Việc liên tục gọi tên, gán ghép các nghệ sĩ dựa trên chữ viết tắt không chỉ có thể gây ảnh hưởng đến danh dự cá nhân mà còn khiến dư luận hoang mang trước những thông tin chưa được xác thực.

Ảnh: Tổng hợp