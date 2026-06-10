Phim của Trấn Thành bất ngờ viral quốc tế với hàng trăm triệu view: Khán giả nước ngoài truy tìm nữ chính vì quá hay

Dù đã ra mắt từ đầu năm 2024 và được phát hành trên Netflix từ năm ngoái, sức hút của Mai vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Thậm chí ở thời điểm hiện tại, bộ phim vẫn góp mặt trong Top 10 Netflix Việt Nam và chưa từng rời khỏi BXH này kể từ khi xuất hiện trên nền tảng streaming này. Thành tích này cho thấy khả năng chạy đường dài của bộ phim đối với khán giả trong nước.

Không chỉ thành công trong nước, Mai còn được xem là một trong những phim Việt tạo được hiệu ứng quốc tế rõ nét nhất trên nền tảng TikTok. Phân đoạn cuối cùng khi Mai và Sâu tái ngộ sau nhiều năm đã được nhiều bạn bè quốc tế cắt ra và đăng tải trên TikTok. Điều đặc biệt là mỗi clip đều thu hút đến hàng trăm nghìn đến hàng triệu view.

Dưới phần bình luận, vô vàn người dùng bày tỏ sự đồng cảm và xúc động với câu chuyện tình dang dở của cặp đôi chính. Nhiều người cho rằng bộ phim đã khắc họa chân thực cảm giác gặp đúng người nhưng sai thời điểm - một trong những nỗi tiếc nuối lớn nhất của tình yêu. Nhiều khán giả thừa nhận họ nhìn thấy chính bản thân mình trong nhân vật nữ chính, bởi từng trải qua cảm giác đánh mất người mình yêu vì những lựa chọn của cuộc sống.

Đáng chú ý, không ít khán giả nước ngoài còn chủ động hỏi tên phim, thông tin nữ chính Phương Anh Đào và sau khi biết đây là một tác phẩm đến từ Việt Nam, nhiều người bày tỏ sự bất ngờ trước chất lượng nội dung và cảm xúc mà bộ phim mang lại.

Một số bình luận của netizen:

- Hóa ra người vẫn chờ đợi lại là Mai. Xin lỗi vì đã spoil nhé.

- Phim gì vậy mà nữ chính là ai đó? Trông đau đớn quá.

- Xem bao nhiêu lần mắt vẫn sưng húp.

- Tôi không muốn xem lại phim này đâu, đớn lắm.

- Tại sao tình yêu và sự nghiệp không thể song hành? Tại sao lúc nào cũng phải lựa chọn?

- "Thank you for not waiting for me" - cuối cùng thì chính cô ấy mới là người chờ đợi.

- Họ chia tay. Anh ấy đi về bên trái, cô ấy đi về bên phải. Nhưng họ quên mất một điều, thế giới này là hình tròn.

Ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán 2024, Mai là bộ phim tâm lý tình cảm do Trấn Thành thực hiện, với sự tham gia của Phương Anh Đào và Tuấn Trần trong hai vai chính. Bộ phim xoay quanh Mai (Phương Anh Đào), một người phụ nữ ngoài 30 tuổi làm nghề massage, mang trong mình nhiều tổn thương từ quá khứ, luôn sống khép kín và dè dặt trước tình yêu. Cuộc đời cô thay đổi khi gặp Dương hay Sâu (Tuấn Trần), chàng trai trẻ tuổi hơn, phóng khoáng, nhiệt tình và chân thành.

Từ những cuộc gặp gỡ tình cờ, cả hai dần nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, khác biệt về tuổi tác, hoàn cảnh sống, định kiến xã hội cùng những vết thương tâm lý khiến mối quan hệ của họ liên tục đứng trước thử thách. Mai yêu Dương nhưng luôn cảm thấy bản thân không xứng đáng với hạnh phúc, trong khi Dương lại không đủ trưởng thành để giữ lấy người phụ nữ mình yêu. Sau tất cả những biến cố, cả hai buộc phải chia xa, để lại một cái kết đầy tiếc nuối về câu chuyện đúng người nhưng sai thời điểm.

Không chỉ thành công về mặt cảm xúc, Mai còn tạo nên cột mốc lịch sử cho điện ảnh Việt. Bộ phim đạt doanh thu hơn 551 tỷ đồng, trở thành tác phẩm Việt Nam có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé trong năm 2024 và là phim đầu tiên vượt mốc 500 tỷ đồng. Mai nắm giữ kỷ lục là phim điện ảnh ăn khách nhất lịch sự Việt Nam cho tới khi Mưa Đỏ soán ngôi vào năm 2025.

Sức ảnh hưởng của Mai không dừng lại ở thị trường nội địa. Khi phát hành quốc tế, bộ phim tiếp tục tạo tiếng vang tại Bắc Mỹ và châu Âu, thu về hơn 2 triệu USD, lập kỷ lục mới cho một phim Việt Nam phát hành ở hai khu vực này.

Đối với Phương Anh Đào, Mai được xem là vai diễn bước ngoặt lớn nhất sự nghiệp. Trước đó, nữ diễn viên đã có nhiều tác phẩm được đánh giá tốt nhưng chưa thực sự trở thành ngôi sao hạng A của phòng vé. Thành công bùng nổ của Mai giúp tên tuổi cô phủ sóng rộng rãi, được khán giả đại chúng nhận diện mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Với Tuấn Trần, Mai tiếp tục củng cố vị thế ngôi sao phòng vé hàng đầu thế hệ mới. Sau Bố Già và Đất Rừng Phương Nam, nam diễn viên sở hữu thêm một tác phẩm kỷ lục doanh thu, chứng minh sức hút thương mại lẫn khả năng gánh vai chính. Có thể nói, Mai không chỉ là hiện tượng doanh thu mà còn là bệ phóng quan trọng cho cả Phương Anh Đào lẫn Tuấn Trần.